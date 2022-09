Elezioni 2022, exit poll Rai: la maggioranza dei seggi al centrodestra, successo per Giorgia Meloni (tra 22-26%), male gli alleati Lega e Fi

Oltre 50 milioni gli italiani chiamati al voto : tra loro 2.682.094 neo maggiorenni che hanno messo piede, per la prima volta, in un seggio elettorale. Sulla carta sono 50.869.304 gli elettori, di cui 4.741.790 all’estero; dei 46.127.514 elettori in Italia il 51,74% sono donne e il restante 48.26% uomini. Alle 23, dato non ancora definitivo, hanno votato il 64,39% degli aventi diritto al voto.

Seggi chiusi per le votazioni politiche per il rinnovo del Parlamento.Secondo le prime stime degli exit poll Rai per il Senato al centrodestra andrebbero tra i 111 e i 131 seggi. Fratelli d’ Italia è il primo partito. Tonfo Forza Italia, crollo della Lega, cala il Pd mentre sale rispetto ai pronostici il M5S. Il Terzo Polo raggiunge gli stessi voti di Forza Italia.

Alla chiusura delle urna alle ore 23 ha votato il 64,03% degli aventi diritto per il rinnovo del Senato, (dati relativi a 5.748 Comuni su 7.904), come rende noto Eligendo, il sito del ministero dell’Interno. Per il rinnovo della Camera alla stessa ora ha votato il 64,67% degli aventi diritto (quando i dati sono relativi a 1.457 comuni su 7.904).

Alla Camera, secondo il primo exit poll RAI , la coalizione di centrodestra conquisterebbe tra 227 e 257 seggi, il centrosinistra tra 78 e 98, M5s tra 36 e 56 mentre la coalizione Azione-Italia Viva tra 15 e 25, altri tra 2 e 6. Nessun seggio per Italexit per l’Italia. Se i dati fossero confermati, il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera. Il Pd alla Camera è il secondo partito con il 17-21%. Segue M5S con il 13,5%-17,5%. L’Alleanza Verdi e Sinistra è tra il 3 e il 5%, +Europa è al 2,5-4,5%. Seguono Italexit e Noi Moderati, entrambi tra lo 0,5% e il 2,5%. Impegno Civico (Di Maio e fuoriusciti M5S) si attesta tra lo 0 e il 2%.

Al Senato sempre secondo il primo exit poll RAI , la coalizione di centrodestra avrebbe tra 111-131 seggi, il centrosinistra 33-53, M5S tra 14 e 34. Azione-Italia Viva tra 4 e 12 seggi, nessuno seggio per Italexit per l’Italia. Altri tra 2 e 6. Il Pd si attesta come secondo partito al 17-21%, M5S è al 13,5-17,5%, Lega 8,5-12,5%. Azione-Italia Viva al 6,5-8,5%, Forza Italia 6-8%.

La coalizione di centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato secondo il primo intention poll realizzato da Tecné per la trasmissione Mediaset “Quarta Repubblica” condotta da Nicola Porro su un campione del 71 per cento. I primi dati parlano di una forbice che va da 108 fino a 128 seggi per il centrodestra al Senato, contro i 32-52 del centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle ne otterrebbe fra i 22 e i 26.

La vittoria di Giorgia Meloni sui siti della stampa internazionale

La vittoria di Meloni campeggia sui siti internazionali . La rete televisiva inglese Bbc è stata la prima testata internazionale appena passate le ore 23 a dare conto sul proprio sito con una breaking news, e su Twitter, degli exit poll delle legislative in Italia: “Giorgia Meloni di estrema destra si appresta a vincere le elezioni ed è in procinto di diventare la prima donna premier“. “Il partito post-fascista di Giorgia Meloni in testa”, è il take dell’agenzia France Presse. L’ultim’ora dello spagnolo El Pais scrive che “i primi sondaggi delle elezioni italiane indicano una netta vittoria del partito di ultradestra Fratelli d’Italia, della romana Giorgia Meloni, con una forbice compresa tra il 22 e il 26% dei voti”, mentre il quotidiano conservatore El Mundo titola con più equilibrio “la destra vince le elezioni in Italia”. Il francese Le Figaro apre il sito con una foto di Meloni alle urne e il titolo “L’unione delle destre ampiamente in testa“.

Oltreoceano, il New York Times scrive che “con i risultati del voto in Italia, l’Europa si prepara ad un altro spostamento a destra”. “I sondaggi d’opinione suggeriscono che il prossimo premier dell’Italia potrebbe essere Giorgia Meloni, una leader di estrema destra con radici post-fasciste. Sarebbe la prima donna premier del Paese”, sottolinea il prestigioso quotidiano americano.

Le reazioni politiche dall’ estero

Su Twitter è arrivato il messaggio del premier polacco , Mateusz Morawiecki: “Congratulazioni Giorgia Meloni!”. Meloni e Morawiecki fanno entrambi parte del gruppo Ecr all’Europarlamento

Balazs Orban, consigliere politico del premier Viktor Orban e deputato ungherese di Fidesz ha fatto i complimenti a Meloni, su Twitter: “Complimenti Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi per le elezioni di oggi! In questi tempi difficili, abbiamo bisogno più che mai di amici che condividano una visione e un approccio comune alle sfide dell’Europa. Lunga vita all’amicizia italo-ungherese“.