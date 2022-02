Ecco le 10 città candidate al titolo di Capitale della Cultura 2024

Il prossimo 3 e 4 marzo da parte della Giuria presieduta da Silvia Calandrelli che dovrà poi indicare al Ministro Dario Franceschini la candidatura ritenuta più idonea. Due sono in Veneto, due in Toscana, due nelle Marche, ma ci sono anche Puglia, Liguria, Sicilia e Campania

di Redazione Cultura

Il Ministero della Cultura ha reso noto le 10 città finaliste per l’edizione del 2024 della Capitale italiana della Cultura. Le Città selezionate verranno audite, in video-conferenza, il prossimo 3 e 4 marzo da parte della Giuria presieduta da Silvia Calandrelli che poi dovrà indicare al Ministro Dario Franceschini la candidatura ritenuta più idonea.

Negli anni il titolo di Capitale della Cultura è stato assegnato alle Città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 e nel 2021, Procida è la capitale del 2022, Bergamo e Brescia saranno le capitali nel 2023.

Ecco le città finaliste che si contendono il titolo di Capitale della Cultura per il 2024: