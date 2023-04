Ecco il nuovo Consiglio Nazionale Forense: tutti i nomi

Nel bollettino numero 6 del Ministero della Giustizia pubblicato ieri 1 aprile , alla pagina 4, sotto la voce “Ordini professionali e albi”, è presente il “Comunicato relativo alla proclamazione degli eletti del Consiglio nazionale forense per il quadriennio 2023- 2026” al cui interno si legge quanto segue: “Il Consiglio nazionale forense, a seguito del verbale di accertamento dei risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio nazionale forense per il quadriennio 2023- 2026 redatto dalla commissione ministeriale di cui all’art. 11, del d. lgs. lgt 23 novembre 1944, n. 382, in data 21 febbraio c. a., ha proceduto alla proclamazione degli eletti ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come di seguito trascritti, in rappresentanza rispettivamente del distretto di Corte di appello a fianco di ciascuno indicato” a cui fa seguito l’elenco degli avvocati componenti per il prossimo quadriennio della massima istituzione dell’avvocatura .

A seguito di questo passaggio formale la presidente uscente del Cnf avv. Maria Masi può convocare la prima seduta del nuovo plenum che si svolgerà mercoledì prossimo 5 aprile, nella sede di via Arenula, dove all’ordine del giorno è prevista l’elezione del presidente.