Ecco come difendersi dalle telefonate indesiderate.

E’ operativo il nuovo servizio online per segnalare al Garante della Privacy la ricezione di telefonate indesiderate a questo link: https://servizi.gpdp.it/diritti/ a questo link/segnalazione-telefonate-indesiderate. Il nuovo servizio sostituisce integralmente la segnalazione tramite il modello cartaceo, che non dovrà più essere utilizzato, e fa parte di un pacchetto di servizi e procedure online che il Garante sta implementando per semplificare il rapporto con i cittadini e gli adempimenti previsti per i titolari. Compilando il modello sarà possibile segnalare la ricezione di chiamate promozionali effettuate con sistemi automatizzati (voce preregistrata) o con l’intervento di un operatore.

Ogni segnalazione deve riguardare un solo titolare (il soggetto nel cui interesse è effettuata la promozione) ma possono essere inserite segnalazioni relative a più chiamate (purché riferite sempre allo stesso titolare). Si raccomanda la massima precisione nella compilazione dei dati poiché, data l’ingente mole di segnalazioni che pervengono al Garante, le informazioni comunicate nel presente modulo saranno esaminate in maniera automatizzata aggregando e confrontando le informazioni ricevute. Si ricorda che le false dichiarazioni all’Autorità hanno conseguenze di carattere penale.

Il sistema non consentirà di inserire segnalazioni generiche del tutto prive di elementi circostanziati (quali ad esempio: l’utenza interessata, l’oggetto/ la descrizione della promozione, la data e l’ora di ricezione delle telefonate, il numero chiamante, il titolare del trattamento, ecc.). Non saranno esaminate dall’Autorità le segnalazioni aventi ad oggetto telefonate non riconducibili ad attività promozionali o riferite a questioni che esulano dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (pratiche commerciali scorrette; truffe; etc.). Informazioni e approfondimenti sono disponibili anche alla pagina www.gpdp.it/temi/telemarketing .

Consigliamo l’iscrizione gratuita al Registro delle Opposizioni gestito dal governo, per bloccare l’attività incessante e spesso fuorilegge dei call center. Il Registro pubblico delle opposizioni esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari, consente al CITTADINO di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate. L’iscrizione annulla anche i consensi precedentemente rilasciati, tranne quelli che saranno autorizzati dopo l’iscrizione e quelli con i soggetti con cui si ha un contratto (per esempio i gestori delle utenze). Con il nuovo servizio l’OPERATORE deve consultare mensilmente il RPO e comunque prima di svolgere le campagne pubblicitarie tramite telefono. L’opposizione può riferirsi anche alla pubblicità cartacea, nel caso l’indirizzo sia presente negli elenchi telefonici pubblici.

E’ possibile iscrivere uno o più numeri di telefono al RPO mediante tre modalità: telefono, web ed email.

Iscrizione via Web

Accedi alla funzione “Iscriviti“, selezionando l’eventuale metodo di identificazione Inserisci fino a cinque numeri di telefono Dimostra la disponibilità delle utenze indicate chiamando dalle stesse l’apposito numero RPO che verrà mostrato nel modulo elettronico Esprimi il diritto di opposizione

Iscrizione tramite Telefono

Chiama dal numero che intendi iscrivere il numero verde gratuito 800 957 766 in caso di utenze fisse o il numero 06 42986411 in caso di cellulari Segui le istruzioni del risponditore automatico per esprimere il diritto di opposizione. In caso di difficoltà la chiamata verrà inoltrata a un operatore umano

Iscrizione tramite Email