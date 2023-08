E’ morto Francesco Alberoni, sociologo dell’amore

Alla vigilia di Ferragosto si è spento il sociologo, giornalista e scrittore Francesco Alberoni all’età di 93 anni , al Policlinico di Milano dove era ricoverato da alcuni giorni per una complicazione sopraggiunta durante una terapia alla quale era sottoposto per problemi renali. Alberoni ha studiato per tutta la sua vita professionale l’innamoramento e le dinamiche che regolano l’amore.

Nato a Borgonovo Val Tidone (Piacenza) il 31 dicembre 1929, nella sua lunga ed importante carriera era stato professore di sociologia alla Cattolica di Milano dal 1964, rettore dell’Università di Trento negli anni caldi della contestazione studentesca tra il 1968 e il ’70, e successivamente professore all’Università di Catania e alla Statale di Milano. Nei suoi studi aveva trattato e scritto sui fenomeni del divismo in “L’élite senza potere” (1963), dell’immigrazione in “Contributo allo studio dell’integrazione sociale dell’immigrato” (1960) e del consumismo in “Consumi e società” (1964).

Francesco Alberoni, ha dimostrato per primo, traendone un successo internazionale e meritandosi l’appellativo di “sociologo dell’amore“, che l’amore, o meglio, l’innamoramento, non era una una questione intima e privata ma poteva essere oggetto d’indagine sociologica, perché non vi è dubbio che la sua preferenza sia andata a questo movimento, capace di “infondere negli individui un’energia straordinaria”, anche se destinato inevitabilmente a concludersi, lasciando nella migliore delle ipotesi l’amore.

E’ stato tra i fondatori dell’ università Iulm di Milano nel 1997 , della quale è stato il primo rettore fino al 2001. Consigliere d’amministrazione della Rai (2002-05) e presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma (2002-12), ha sempre dimostrato la sua rara capacità di interpretare l’analisi sociologica trasformandola in un linguaggio comprensibile a tutti. Nota ed importante anche la sua attività di editorialista svolta per quasi trent’anni sulla prima pagina del Corriere della Sera, sul quale ha scritto tutti i lunedì, dal 1982 al 2011, la sua rubrica “Pubblico & Privato” intrattenendo un serrato dialogo con i lettori, poi trasformato in un libro dalla cada editrice Rizzoli. Successivamente ha trasferito la sua rubrica diventata domenicale sul quotidiano il Giornale dal titolo “L’articolo della domenica“.

Era diventato nel 1979 una vera e propria star della cultura , allorquando scrisse il suo libro “Innamoramento e amore” tradotto in tutto il mondo che ha venduto oltre un milione di copie. Con questo suo libro la sociologia è uscita dalle aule dell’Università, diventando all’improvviso un tema della vita quotidiana, utile strumento per la comprensione dell’agire umano. Ma anche un argomento di animato confronto, in quanto in quegli anni si era acceso un dibattito tra i sostenitori dell’innamoramento e quelli dell’amore, ed in particolare se fosse più importante la fase nascente del sentimento, un movimento in cerca di affermazione, incerto, ma spontaneo e vitale, o la sua stabilizzazione, cioè l’amore, quale affermazione di un rapporto profondo, destinato a durare nel tempo, pur senza grosse sorprese.