E’ finita fra il calciatore Piqué e la cantante Shakira: lui l’ha tradita con una ventenne ma lei l’ha scoperto

Una vera e propria “bomba” che, se venisse confermata dai diretti interessati, finirebbe per relegare la crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi , considerata la loro notorietà, alla stregua di un volgare pettegolezzo di condominio. Basti pensare che in questo caso specifico sarebbe più corretto considerare Piqué il mab (man and boyfriend) di Shakira. Nonostante, infatti, sia uno dei calciatori più pagati al mondo nonché un più che discreto imprenditore di successo, il centrale blaugrana è nettamente meno famoso e ricco della propria (ex?) compagna che, giusto per fare un esempio, ha su Twitter più del doppio dei follower del suo (ex?) fidanzato (52 milioni, 32 milioni in più dei 20 di Piqué): perché è da questi particolari che si giudica, possa piacere o no, una stella.

Lo sport è diventata la nuova Hollywood . Il nuovo patron americano del Milan Gerry Cardinale ha sicuramente ragione, ma arriva tardi perché è già da un bel po’ di tempo che la sempre più copiosa pioggia di euro ha ridefinito il raggio d’azione del mondo del pallone aumentandone, di conseguenza, la sfera d’influenza. Una nuova dimensione, per certi versi ancora più maschilista della precedente, che ha favorito l’irruzione in scena delle “wags” (le “wives” cioè le mogli e le “girlfriends” le fidanzate), nuove protagoniste delle prime pagine e, soprattutto, degli scatti fotografici.

Una netta virata verso il rosa che ha finito per sovrapporre, la sfera pubblica a quella privata, gettate in pasto agli avidi follower dei socialnetwork. Le ultime due stelle a finire nella rete dei paparazzi – anzi, in questo caso nella loro versione femminista, “Mamarazzis‘ – sono stati Gerard Piqué (35 anni) e Shakira (45), la coppia del “Waka Waka” e, ben più importante, i genitori dei piccoli figli Milan (9) e Sasha (6). La loro storia d’amore, cominciata in mondovisione durante il mondiale sudafricano del 2010, non poteva certo finire tra le quattro(cento) pareti della reisdenza di 3.800 metri quadrati dove i due divi hanno vissuto assieme fino a poche settimane fa.

Il difensore centrale del Barcellona è stato costretto a traslocare quando la cantante colombiana ha scoperto la sua relazione extra-coniugalecon “una ventenne bionda, studentessa universitaria che oltre a studiare fa la hostess”, ha scritto El Periódico. A confermarlo è stato il video-podcast delle ‘mamarazze’ Laura Fa e Lorena Vázquez che rivelato maggiori dettagli sulla nuova vita da single di Piqué: “Scatenato: è questa la parola che chi lo ha visto in azione ripete più volte” insieme al compagno di squadra Riqui Puig – il giovane canterano del Barcellona che, almeno in campo, non sta mantenendo le promesse attese quando era ancora più giovane. Il vice capitano del Barcellona è stato, infatti, beccato in due note discoteche della capitale catalana: “L’hanno visto con altre ragazze. Alcuni dei loro amici si sorprendevano del fatto che facessero le ore piccole nonostante, poche ore dopo, si sarebbero dovuti presentare sul campo d’allenamento”, raccontano la Fa e la Vázquez.