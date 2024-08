Djokovic è medaglia d’oro alle Olimpiadi 2024

Nole Djokovic conquista il titolo olimpionico che ancora mancava nel suo straordinario palmares, lo fa battendo in due set Alcaraz e complendo il career ‘Golden Slam‘ (vincere i quattro principali tornei più l’oro ai Giochi). Anche nel secondo set decisivo il tie-break. Punteggio finale di 7-6, 7-6 per Djokovic ! la distanza tra l’Olimpo e noi esseri mortali può essere enorme, li può far sembrare marziani. Poi un bel giorno scopri che, in fondo, anche i campioni sono come noi. Piangono, tremano, sanno ancora stupirsi come bambini ed emozionarsi come la prima volta nella loro vita.

Djokovic conquista la sua prima medaglia d’oro inseguita da tutta una vita, che mancava negli scaffali della sua casa riempiti dai trofei di 10 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon e 4 US Open, ma Nole crolla a terra e trema, e piange come un bambino, un pianto pieno di emozione che lo avvicina a noi, lo rende più umano, anche fuori da quelle righe bianche sulla terra rossa.

Con delle inquadrature video da premio Oscar, la ripresa del cameramam televisivo stringe, riuscendo a cogliere l’attimo, zoomando su quel dito che è quello con cui stringe nella mano destra l’arnese del mestiere, quella racchetta che in fondo altro non è che l’estensione non solo del braccio, ma della testa, del cervello.

Djokovic: “Ho dato cuore e anima per questo oro”

Nole sorride e piange nonostante i suoi 37 anni. Si arrampica fra tribune facendo lo slalom tra il pubblico incredulo, tutti col cellulare in mano che provavano a scattare un selfie “volante” per immortalare l’immortalità, raggiunta dal “dio del tennis”. Djokovic sbaglia scala della tribuna, ma anche in questo caso, nessun problema, e non si ferma anche quando gli addetti alla security cercavano di indirizzarlo verso la direzione giusta.

Tutta l’emozione di Djokovic dopo il trionfo: “Carlos non mollava mai, continuando a richiedermi di giocare il mio miglior tennis. Cosa c’è di speciale in questo oro? Soprattutto vincere per la Serbia“. Alcaraz in lacrime: “Perdere così fa malissimo“.