Diretta dalla Camera: 6° giorno, 8a votazione per l’elezione del Capo dello Stato.

di Redazione Politica

Dopo il settimo scrutinio di questa mattina , al sesto giorno di votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica, si è giunti all’unica soluzione che mette insieme la maggioranza del Parlamento attuale, e cioè la rielezione del presidente uscente Sergio Mattarella. Una soluzione , sulla quale in molti sono pronti a scommettere: entro le 20 di oggi la fumata bianca. “Stasera si chiude”, ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva ai suoi parlamentari. Quindi, salvo nuove sorprese e virate a cui queste frenetiche giornate hanno ormai abituato, la votazione del pomeriggio, l’ottavo scrutinio che partira’ alle 16,30 di oggi, dopo la sanificazione dell’Aula, potrebbe risultare quella decisiva.

“ È un momento difficile, lei rappresenta l’unità del Parlamento. Grazie” . Questo il contenuto del ragionamento fatto dai capigruppo della maggioranza al Capo dello Stato Mattarella. Ad intervenire, tra gli altri, sono stati i capigruppo al Senato del Movimento 5 stelle, Castellone, di FI, Bernini, del gruppo misto De Petris. “Rispetto il Parlamento anche se avevo altri programmi…”, la risposta del presidente della Repubblica ai capigruppo.

LA GIORNATA IN DIRETTA

Ore 17:51 | Giorgetti: ora nuovo codice comportamento tra alleati

“Vedo che Letta – pronti, partenza e via – ha chiesto una legge elettorale proporzionale… Non è una questione di rimpasto. Già i problemi sono rilevanti se siamo una squadra, dobbiamo essere una squadra” ha commentato Giancarlo Giorgetti parlando con i cronisti alla Camera insieme a Matteo Salvini, ed aggiunto “Credo che sappiate perfettamente gli appuntamenti elettorali che ci sono nel prossimo anno, elettorali, di vario ordine e natura, referendari. Il governo ha fatto benissimo lavora benissimo ma un anno così richiede probabilmente quantomeno un codice di comportamento tra alleati di una maggioranza. Draghi sa anche lui cosa ci aspetta. Siccome i problemi sono importanti e socialmente impattanti se non c’è solidarietà di maggioranza è complicato“.

Ore 17:40 | Bernini: convergenza su Mattarella riscatto politica

“La convergenza sul nome del presidente Mattarella non è la sconfitta, ma il riscatto della politica, perché si è arrivati a un accordo che garantisce continuità istituzionale e stabilità di governo. Una soluzione dunque che va prima di tutto nell’interesse del Paese nel momento in cui la pandemia non è finita, la ripresa va accompagnata con le riforme del Pnrr e le tensioni internazionali stanno purtroppo crescendo. Forza Italia ha svolto il suo ruolo con responsabilità, favorendo in autonomia, grazie alla guida del presidente Berlusconi, lo sbocco migliore a un’impasse che rischiava di determinare una crisi di sistema. Non ci sono nè vinti nè vincitori: oggi ha vinto l’Italia”. afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ore 17:35 | Conclusa seconda chiama senatori, ora votano deputati

Si è conclusa anche la seconda chiama dei senatori. Adesso ha inizio la prima chiama dei deputati.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, GIANCARLO GIORGETTI

Ore 17:05 | Giorgetti: dimissioni? Serve nuova fase e metodo

“Sono felice che Mattarella abbia accettato con senso di responsabilita’ l’intenzione del Parlamento di indicarlo alla presidenza della Repubblica. Dimissioni? Per affrontare questa nuova fase serve una messa a punto: il Governo con la sua maggioranza adotti un nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di affrontare in maniera costruttiva i tanti dossier, anche divisi, per non trasformare quest’anno in una lunghissima, dannosa campagna elettorale che non serve al Paese”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine di un incontro con il segretario della Lega Matteo Salvini. I due esponenti della Lega hanno chiesto un incontro a Mario Draghi, aggiungendo “Ma va, ma che rimpasto…non esiste…” negando che ci sia l’idea di un rimpasto dietro la sua richiesta di una nuova fase, di una messa a punto nell’azione di governo.

Ore 16:56 | Letta: rimpasto? Per noi va bene così

“Sono sempre stato nella mia esperienza abbastanza ostile ai concetti di fase uno, fase due, tagliando. Finisce sempre male. Per quanto ci riguarda il governo va bene così ed è nelle prerogative dle presidente del consiglio immaginare qualsiasi forma di cambiamento”. Lo ha detto Enrico Letta in conferenza stampa. “La politica è stata per qualche settimana in apnea, ora è importante che tutto funzioni al meglio“, ha aggiunto.

Ore 16:43 | Fedriga: Mattarella ancora una volta uomo Stato

“Mattarella si è dimostrato ancora una volta un grande uomo di Stato” ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, al termine dell’incontro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ore 16:40 | Il giuramento del Capo dello Stato mercoledì pomeriggio

Il giuramento del nuovo Capo dello Stato si terrà mercoledì pomeriggio tra le 15 e le 16. È quanto apprendiamo da fonti parlamentari.

Ore 16:38 | Meloni: rilanciamo elezione diretta Capo Stato

“Immediatamente, all’esito di questo spettacolo indegno, rilanciamo la raccolta di firme online la proposta di legge d’iniziativa popolare per l’elezione diretta del Capo dello Stato, che giace in Parlamento“. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di FdI, incontrando la stampa

Ore 16:37 | Letta: il governo ne esce più forte

“Eleggevamo il presidente della Repubblica, quindi non era in discussione il governo. Bisognava mettere insieme tre perimetri: maggioranza di governo, perimetro delle coalizioni, maggioranza che elegge con il capo dello Stato. Il governo esce oggi più forte. La maggioranza è stata unita, ha lavorato assieme”. ha ha detto Enrico Letta in conferenza stampa.

Ore 16:30 | Al via l’ottavo scrutinio: maggioranza a 505



È iniziato l’ottavo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. Al banco della presidenza ci sono il presidente della Camera Roberto Fico e la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Il quorum richiesto e’ quello della maggioranza assoluta dei componenti dell’ assemblea pari a 505 voti. In seguito all’accordo raggiunto in mattinata dalla maggioranza dei partiti che sostengono il governo, dovrebbe condurre alla riconferma del presidente uscente, Mattarella.

Ore 16:25 | Meloni: “Bisogna rifondare daccapo il centrodestra“

“Il centrodestra parlamentare mi pare che non esista. È ancora maggioranza nella nazione, credo che debba avere rappresentanza politica, lavoreremo per questo. Bisogna rifondare il centrodestra da capo. Per rispetto delle persone che si aspettano un cambiamento”. Così Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia, uscendo dalla Camera al termine della riunione coi grandi elettori di Fdi in vista dell’ottavo scrutinio. “Mi aspettavo un atteggiamento diverso da molte persone e che il centrodestra avesse molto più coraggio e convinzione nel fare una cosa che era alla portata: battersi con dignità, a viso aperto, con orgoglio per eleggere un Presidente distonico rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni – ha aggiunto Giorgia Meloni ai cronisti – Non era un obiettivo scontato, bisognava crederci. I margini c’erano. Questa cosa mi fa impazzire, mi fa impazzire che si sia rinunciato prima di tentare davvero. Mi dispiace ma noi di FdI abbiamo fatto di tutto”

Ore 16:23 | “Il presidente Mattarella è in ottima forma”.

Cosi’ ha commentato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano come avesse trovato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’incontro coi presidenti di regione.

Ore 16:21 | Emiliano: Mattarella non è sconfitta della politica

“Tra breve potremo tornare al lavoro nelle nostre Regioni e quindi questa comune convergenza sul presidente Mattarella non è, come qualcuno immagina, la sconfitta della politica, anzi“. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all’uscita dall’aula di Montecitorio a Roma. Nel pomeriggio il governatore, con una delegazione di presidenti di Regione (grandi elettori) per incontrare il presidente Mattarella, si è recato al Quirinale insieme ai capigruppo della maggioranza .