Di tutto di più

Il peggio dell’informazione pubblicata dai media, social network e televisione. Una raccolta particolarmente ricca, da leggere e maneggiare con ironia…

Conferenza stampa sul dl Rilancio, il premier Giuseppe Conte risponde così ad un cronista

“Spero non succeda, ma se lei ritiene di poter far meglio del commissario Arcuri, la terrò presente…”

Il leader leghista Matteo Salvini ad Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1

“Stamattina sono finalmente uscito, sono andato a bere il cappuccino in un caffè a Roma, poi sono passato dal tabaccaio, ma non per me, io sono 14 mesi che non tocco una sigaretta, per la mia fidanzata… lei fuma quelle corte, blu, abbastanza puzzolenti. Se mi sposo con la Francesca? Io sto già resistendo sul cane…”

La presidente berlusconiana Jole Santelli di Regione Calabria ad Agenda, su SkyTg24

“Misurare la febbre ad ogni persona che arriva in uno stabilimento balneare? Ma possiamo misurare la febbre a 40 gradi all’ombra? Di cosa stiamo parlando? Con 40 gradi all’ombra chi non avrà 37 gradi di temperatura corporea?”

Massimo Casanova patron del Papeete, grande amico di Salvini ed eurodeputato padano, intervistato dal Corriere della Sera

“Riaprirò, va là, riaprirò, perché Milano Marittima senza il Papeete proprio non me la posso immaginare. Certo che Salvini ci tornerà, quando riaprirò Matteo sarà l’uomo più felice al mondo“

Il gestaccio di Daniele Belotti parlamentare leghista di Bergamo, alla Camera

“Non sono un tipo da salotto, sono un politico da strada. Sono un ultras dell’Atalanta. La mia reazione è sbagliata, ma ci stava. Un Cinque Stelle ha ritirato fuori la malasanità lombarda...”. Il Belotti in aula a Montecitorio si è tolto la mascherina e, rivolgendosi al collega grillino Currò con un classico movimento di braccia e mani, ha gridato: “Ti faccio un culo così!” (fonti: La Stampa – Corriere della Sera)

Franco Locatelli presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico-scientifico sul Covid, intervistato sulla sua caricatura

“L’imitazione di Crozza? Sono assolutamente morto dal ridere. Mi ha fatto piacere che abbia usato verbi come scotomizzare e embricare...” (fonte: la Repubblica )

Giorgia Meloni leader Fdi sulla prossima manifestazione del centrodestra

“Come dice il governo sui legami stabili, il 2 giugno usciremo tutti insieme: io, Salvini e Tajani siamo un affetto stabile” (fonte: Fuori dal Coro, Rete 4)

Il sindaco di Milano Beppe Sala durante una diretta Instagram con la pagina Conoscounposto

“Mi manca il caffè seduto al bar. Io mi sento un uomo da bar, il massimo è al mare con un tavolino all’aperto e un gin tonic, ma mi andrebbe bene anche senza mare. Io egoisticamente starò attento solo a una data: quella per poter andare in Liguria, alla casa che ho sopra Zoagli, dove mi libero di tutto”

Il mitologico attore comico Massimo Boldi “testuale”

“Sono convinto che questo governo deve andare a casa il più presto possibile per limitare i danni psicologicamente causati all’umanità” (fonte: Twitter)

Davide Barillari consigliere della Regione Lazio, da poco espulso dai 5 Stelle, sulla “dittatura sanitaria” instaurata in Italia. In leggera confusione, rispondendo ad un utente su Twitter

“Se vuoi pagare una multa perché invece che 1 metro da un tuo amico sei a 1 METRO E 10 CENTIMETRI, fallo. Io non rinuncio ai miei diritti per la paura di un virus che esisterà per sempre ed è già mutato. Tieniti tu la tua mascherina per sempre” (Tweet cancellato dopo poco)

Il parlamentare a Vittorio Sgarbi Quarta Repubblica (Rete 4) e a La Zanzara (Radio 24), rivolge 96 insulti in 15 minuti a uno dei conduttori, David Parenzo

“Se dopo la fine del fascismo un partigiano avesse visto un collaborazionista venire con una divisa delle SS, lo avrebbe abbracciato? Noi abbiamo abbracciato una nazista che ha aderito ad una associazione terroristica ostentando le insegne del nemico dello Stato! Uno se viene rilasciato dalla mafia non si presenta con la coppola e la lupara!” … “Silvia Romano è amica dei terroristi, è pericolosa! La scorta la devono dare a noi, non a lei! In questo momento lei non è vittima, ma complice, potrebbe pure mettersi addosso una cintura di dinamite. In Israele l’avrebbero presa a calci in culo! Sarebbe come andare a cena con Totò Riina e dire che è stato corretto! E tu Parenzo sei un cretino, sei un imbecille, un idiota, un rinnegato, un finto ebreo!”

Rosanna Tremante Consigliera comunale M5S a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli

“Silvia cara (…) una cosa te la devo chiedere: “Ma comm t’è venut ncap e te convertì? Qua, tra cristiani e nuyn ce capimm, figurammece tra cristiani e islamici… nu burdell esagerat… stamm a sentì… mo’ statt quieta, ritrova la pace e la serenità. Pecché si poi vengo a sapè ca te vene a malincuia e l’Africa… veng a casa toia e t’abboff e pacchere a mane smerz…” (ti prendo a schiaffi col dorso della mano, ndr). La consigliera ha poi scritto a FanPage.it: “Vi diffido a provvedere al ritiro di quell’articolo in cui mi fate passare per una hater dopo che avete preso, dal mio profilo privato senza autorizzazione alcuna, profilo destinato al mero CAZZEGGIO, il post su Silvia Romano…” (fonte: Facebook )

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri incalzato dalla giornalista di Report Claudia Di Pasquale, prima si rifiuta di rispondere, poi sottrae microfono e camera alla troupe…

La sua Fondazione “Italia Protagonista” rientra o no nella legge Spazzacorrotti? E Gasparri: “Domanda incomprensibile. Come dire, lei mi entra nella prostituzione maggiorenne?”

Alberto Samonà Indicato come nuovo Assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana da parte della Regione guidata da Nello Musumeci

Alcuni contenuti postati su Facebook negli ultimi anni da Samonà: “La maestra voleva farmi cantare Bella Ciao, ma a me piace Giovinezza”; “Loro strillavano ‘fascisti carogne tornate nelle fogne’… E io squittivo col sorriso”; postando una foto di Conte e Casalino: “Uomini, mezz’uomini, pigliainculo e quaquaraquà” (fonte: Giornalettismo )