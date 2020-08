Di tutto di più

Il peggio dell’informazione pubblicata dai media, social network e televisione. Una raccolta particolarmente ricca, da leggere e maneggiare con ironia…

di Redazione Politica

Davide Barillari consigliere regionale del Lazio, espulso dai 5 Stelle

“Baciarsi ed abbracciarsi è diventato oggi l’atto più rivoluzionario. Io sono sano, pericolosamente e sfacciatamente. Non ho bisogno della vostra mascherina per vivere. Non contagio nessuno, anche se non mantengo la vostra assurda distanza sociale. I malati siete voi”. “Chiamatemi pazzo. Chiamatemi irresponsabile. Chiamatemi eretico. Ma finché avrò vita nel mio corpo non sarò mai come voi. Schiavi televisivi, pupazzi in mano a politici corrotti che ridono della vostra stupida accondiscendenza. Io sono libero e vivo. E sono pericolosamente sano”

Matteo Salvini ancora senza mascherina: questa volta annusa una forma di pecorino (tenendola senza guanti)

Il leader della Lega Matteo Salvini, durante una visita a un grande caseificio della provincia di Pisa, continua ad irridere i protocolli di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro. E non solo… (fonte: Fatto Quotidiano)

Giulio Gallera assessore lombardo di Forza Italia

“Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente – oggi durante una partita di paddle tra amici ho colpito violentemente la testa contro un’inferriata metallica – nessun problema neurologico però mi hanno dovuto dare 30 punti x due profonde ferite al capo” (fonte: Instagram)

ll leader di Azione Carlo Calenda su Twitter, per poi cancellare

“Se gli elettori del Pd avessero un briciolo non dico di coraggio, ma di dignità sarebbero oggi ex elettori del Pd. Ma stanno dentro perché ci sono i fasci. L’altra metà del paese fatta da orchi e così si tengono pure i decreti sicurezza e Di Maio“

La giornalista di Skysport Ilaria D’Amico intervistata parla di Gigi Buffon

“Buffon? Lo reputavo un campione gigantesco, ma non lo avevo capito umanamente… Non pensavo potessero unirci così tante cose. Gigi si informa moltissimo, ha una grande passione per l’informazione… da giorni si addormenta con le cuffie: riascolta i processi di Mani Pulite“

Il leghista Michele Marone ed il colore dell’ auto di servizio….

L’assessore al Welfare molisano in quota Lega replica all’articolo del Quotidiano del Molise, dal titolo “Per Marone auto blu e ben due autisti: i privilegi dell’assessore dei record… negativi” e dice : “Innanzitutto, contrariamente a quanto volutamente scritto dall’autore dell’articolo, l’auto è di colore bianco (...)“

Beppe Sala & Beppe Grillo: così diversi, così vicini

“La giornata al mare da Beppe Grillo è stata molto piacevole e interessante. Abbiamo parlato di tante cose ma non di ciò a cui tanti pensano e cioè delle elezioni milanesi (ah, ottima cucina…)” (fonte: Twitter)