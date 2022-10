Decreto approvato dal Cdm.Stop obbligo vaccino per sanitari, restano mascherine in ospedali e Rsa. Elenco dei 31 sottosegretari (8 viceministri).

Verrà anticipata la scadenza dell’obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria, compresi quindi medici e infermieri, dal 31 dicembre 2022 al 1° novembre 2022. Lo prevede la bozza del decreto Covid-Giustizia che, secondo quanto si apprende, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Sarà prorogato l’obbligo di mascherine in ospedali, Rsa e ambulatori, secondo la nuova ordinanza che sarà firmata a breve dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. L’obbligo, che scade oggi, dovrebbe restare in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno.

Bozza Decreto Giustizia. Slitta al 30 dicembre l’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del processo penale, originariamente, prevista per domani, secondo quanto dispone la bozza del decreto legge. Lo slittamento è stato disposto, come è stato spiegato da fonti del Governo, per garantire l’impatto ottimale della riforma sull’organizzazione degli uffici giudiziari, accogliendo anche la richiesta di 26 procuratori generali che, in una lettera al ministro Carlo Nordio, hanno messo in evidenza i problemi e le difficoltà interpretative delle norme, in assenza di una disciplina transitoria, soprattutto per la parte relativa alle indagini preliminari. Il rinvio, hanno chiarito le stesse fonti, rispetta comunque le scadenze del PNRR, che prevede che la riforma sia attuata entro la fine dell’anno.

L’accesso ai benefici penitenziari, inoltre , si legge sulla bozza del decreto legge, per i condannati per reati di mafia e terrorismo è possibile “anche in assenza di collaborazione con la giustizia” se è avvenuta una “riparazione pecuniaria” del danno alle vittime e se è stata dimostrata la cessazione dei collegamento con la criminalità organizzata attraverso “elementi specifici“.

Rave party: reclusione, multe salate e confische

Reclusione da 3 a 6 anni, multe da 1.000 a 10.000 euro e si procede d’ufficio “se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica“. È quanto si legge nella bozza del decreto legge all’esame oggi del Consiglio dei ministri – composta di 9 articoli e che riguarda anche norme in materia di giustizia e di Covid – nella parte che riguarda il contrasto ai rave party. In caso di condanna, “è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione”.

Cdm, via libera a lista sottosegretari e viceministri

Il consiglio dei ministri ha approvato la nomina dei sottosegretari e dei viceministri . È quanto si apprende al termine del Consiglio dei ministri. Bruno Frattasi è stato nominato nuovo prefetto di Roma. Frattasi, fino a oggi capo di gabinetto del Viminale con l’ex ministro Lamorgese, succede all’ex prefetto Matteo Piantedosi, nominato ministro dell’Interno del governo Meloni.

Queste le nomine di Governo:

Sottosegretari alla Presidenza del consiglio

Alessio Butti (Fratelli d’ Italia) all’ Innovazione;

Giovanbattista Fazzolari (Fratelli d’ Italia) all’ Attuazione del programma;

Alberto Barachini (Forza Italia) all’ Editoria;

Alessandro Morelli (Lega) al Cipe;

Esteri

Edmondo Cirielli (Fratelli d’ Italia) viceministro

Giorgio Silli (Noi Moderati)

Maria Tripodi (Forza Italia)

Interni

Emanuele Prisco (Fratelli d’ Italia)

Wanda Ferro (Fratelli d’ Italia)

Nicola Molteni (Lega)

Giustizia

Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) , viceministro

Andrea Delmastro Delle Vedove (Fratelli d’ Italia)

Andrea Ostellari (Lega)

Difesa

Isabella Rauti (Fratelli d’ Italia)

Matteo Perego (Forza Italia)

Economia

Maurizio Leo (Fratelli d’ Italia) viceministro

Lucia Albano (Fratelli d’ Italia)

Federico Freni (Lega)

Sandra Savino (Forza Italia)

Mise

Valentino Valentini (Forza Italia) viceministro,

Fausta Bergamotto (Lega)

Massimo Bitonci (Lega)

Mite

Vannia Gava (Lega) viceministro

Claudio Barbaro (Fratelli d’ Italia)

Agricoltura

Patrizio La Pietra (Fratelli d’ Italia)

Luigi D’Eramo (Lega)

Infrastrutture e trasporti

Edoardo Rixi (Lega) viceministro, .

Galeazzo Bignami (Fratelli d’ Italia)

Tullio Ferrante (Forza Italia)

Lavoro e politiche sociali

Maria Teresa Bellucci (Fratelli d’ Italia)

Claudio Durigon (Lega)

Istruzione

Paola Frassinetti (Fratelli d’ Italia)

Università e ricerca

Augusta Montaruli ((Fratelli d’ Italia))

Cultura

Gianmarco Mazzi (Fratelli d’ Italia)

Lucia Borgonzoni (Lega)

Vittorio Sgarbi (Rinascimento)

Salute

Marcello Gemmato (Fratelli d’ Italia)

Rapporti con il Parlamento

Giuseppina Castiello (Lega)

Matilde Siracusano (Forza Italia)