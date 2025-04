Dazi, Italia si prepara: verso incontro Meloni-Vance, governo lavora al negoziato

L’ Italia si prepara all’impatto con i dazi Usa che verranno annunciati oggi 2 aprile, a poche ore da quello che Donald Trump ha già denominato come il “Liberation Day“. Non è il titolo di un film catastrofico, ma la prospettiva di una guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti preoccupa, e non poco, il governo guidato da Giorgia Meloni. Dopo le tariffe fiscali del 25% già applicate su acciaio e alluminio, oggi l’inquilino dello studio ovale della Casa Bianca a Washington illustrerà i dazi sugli altri prodotti, che scatteranno contro tutti i Paesi “che hanno approfittato degli Stati Uniti”.

Parola d’ordine USA: limitare i danni

“Introdurremo dazi reciproci nei confronti di Paesi che ci tassano , saremo molto gentili con gli altri Paesi”, ha spiegato Trump senza scendere nel dettaglio dei provvedimenti. E mentre i vertici della Ue promettono “vendetta” contro le tariffe a stelle e strisce, l’Italia sceglie la strada del dialogo e della cautela: “Diplomazia“, il mantra ripetuto in queste settimane dalla premier Meloni, alle prese con il difficile compito di limitare i danni che i dazi di Trump potrebbero causare all’export italiano, soprattutto in settori come agroalimentare, moda e meccanica.

il vicepresidente USA, JD Vance

Speranze da incontro con Vance