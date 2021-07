DAL 2 AGOSTO LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO INTERROMPE LE PUBBLICAZIONI. I DIPENDENTI IN CASSA INTEGRAZIONE

Il contratto di affitto della testata La Gazzetta del Mezzogiorno alla Ledi srl (Gruppo Ladisa) cesserà la propria efficacia domani, sabato 31 luglio e la società ha comunicato l’indisponibilità a prorogare per solo un altro mese il fitto di azienda. Il giornale rientrerà nella disponibilità esclusiva delle curatele fallimentari delle società Edisud e Mediterranea e con esse i 144 dipendenti tra giornalisti e poligrafici.

di REDAZIONE ECONOMIA

Da lunedì prossimo 2 agosto i pugliesi e lucani non troveranno più in edicola La Gazzetta del Mezzogiorno. La società Ledi srl , controllata dal gruppo Ladisa non ha accettato (secondo noi giustamente) la proroga di un ulteriore mese, fino al 31 agosto, dell’affitto del ramo d’azienda concesso dalla curatela fallimentare di Edisud spa, editrice del giornale in esercizio provvisorio dal dicembre 2020. Un giornale non può andare avanti con una proroga di un mese, sopratutto dopo l’importante lavoro di risanamento dei conti effettuato dai managers della Ledi che ha garantito la permanenza in edicola dello storico quotidiano pugliese.

I fratelli Ladisa, proprietari dell’omonimo gruppo, che controlla la Ledi s.r.l.

La Ledi srl del gruppo Ladisa ha comunicato la propria indisponibilità a prorogare di solo un mese, oltre i sei mesi previsti il fitto di azienda, perché – si apprende – contesta al Tribunale fallimentare e alle curatele di aver seguito tempi troppo lunghi per l’assegnazione definitiva della testata, di proprietà della società Mediterranea, anche questa in procedura fallimentare. Il giornale conseguentemente rientrerà , seppure senza una sede, nella disponibilità esclusiva della curatela fallimentare di Edisud insieme a tutti i rapporti di lavoro: 144 tra giornalisti e poligrafici saranno “automaticamente retrocessi – si legge nella comunicazione inviata ai lavoratori – senza soluzione di continuità, con effetto dal primo agosto, alla società Edisud in fallimento”.

l’ attuale sede della Gazzetta del Mezzogiorno “ospitata” in uno stabile del Gruppo Ladisa

“Con profondo rammarico la Società ha manifestato la propria indisponibilità a prorogare l’esecuzione del fitto di azienda oltre la sua naturale scadenza del 31 luglio 2021 avendo registrato che le valutazioni formulate dal Comitato dei creditori e dai Curatori del Fallimento Mediterranea s.p.a. sulle proposte di concordato fallimentare pendenti dinanzi al Tribunale di Bari (fra cui quella formulata dalla stessa Ledi), non valorizzano, né sul piano formale né su quello sostanziale, la continuità aziendale e, così, ogni sforzo profuso dalla Ledi s.r.l. dallo scorso dicembre 2020 ad oggi”.

“Fino ad oggi la Ledi, come a tutti noto, con una prudente e attenta riorganizzazione dell’attività, non solo ha garantito la regolare continuità editoriale ma ha anche valorizzato tutti gli asset delle due Curatele fallimentari (in primis, testata giornalistica e segni distintivi) acquisiti in godimento nello scorso dicembre, in un momento in cui da un canto l’esercizio provvisorio del Fall. Edisud s.p.a. disposto dal Tribunale in sede fallimentare produceva perdite giornaliere consistenti e dall’altro per giornalisti e poligrafici non vi erano più concrete prospettive di lavoro“, recita il comunicato. “A questo punto, la Ledi s.r.l. pienamente consapevole dei complessi problemi di natura editoriale e occupazionale derivanti dalla situazione che potrebbe crearsi con la cessazione dell’affitto d’azienda, rimane rispettosamente in attesa delle decisioni che i Creditori e il Tribunale di Bari vorranno assumere per dare soluzione a una delle più delicate crisi imprenditoriali del nostro Territorio“, conclude il comunicato.

Adesso si dovrà attendere che si concludano le procedure di votazione sui piani di concordato fallimentare per la Mediterranea presentati dalle società Ledi srl ed Ecologica spa società riconducibile alla famiglia Miccolis di Castellana Grotte, e soltanto all’esito delle quali potranno riprendere le pubblicazioni con un nuovo editore, si spera definitivo. Nel frattempo tutti i lavoratori che per oggi hanno annunciato una assemblea verranno messi in cassa integrazione a zero ore.

Ai colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno (salvo alcune eccezioni…) ed alla famiglia Ladisa, che ha sinora dimostrato grande coraggio e spirito di imprenditorialità nel salvataggio dello storico quotidiano, il nostro augurio di rivederli presto in edicola insieme per continuare in una tradizione che non deve interrompersi.