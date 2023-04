“Cultura, Metodi e Processi per la Partecipazione”, al via le candidature per il nuovo corso di formazione di Puglia Partecipa

E’ stato pubblicato l’ avviso per le candidature al nuovo corso di perfezionamento in “Cultura, Metodi e Processi per la Partecipazione” promosso dall’Ufficio Partecipazione della Regione Puglia in collaborazione con l’Università di Bari. 60 ore di lezione e 60 posti disponibili di cui 50 con borsa di studio riservati a dipendenti di Regione Puglia e PES. Le candidature dovranno pervenire entro il 9 maggio.

Il ruolo della partecipazione in Puglia è in continua evoluzione : da strumento di consultazione a parte sempre più integrante nella realizzazione concreta di politiche pubbliche a tutti i livelli. Per questo, l’Ufficio Partecipazione della Regione Puglia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, promuove un corso mirato a formare personale amministrativo specializzato in attivazione e gestione di processi partecipativi, così che non manchi al territorio ogni supporto nell’avvio di nuovi progetti.

“La Puglia è stata tra le prime regioni italiane a dotarsi di una legge per la partecipazione e, con la formazione di personale amministrativo specializzato – spiega Rocco De Franchi, responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia – ora compie un nuovo passo in avanti nel garantire alla cittadinanza il buon funzionamento di questo straordinario strumento di trasparenza, democrazia e governance condivisa”.

Il corso prevede 60 ore di lezione in modalità mista tra lezioni online sincrone, che saranno registrate per essere consultabili in ogni momento, e workshop in presenza presso l’Ateneo Aldo Moro di Bari. Dei 60 posti disponibili, 50 sono coperti da borse di studio riservate a 30 dipendenti dell’ente Regione e 20 rappresentanti PES. Il corso mette a disposizione anche 10 iscrizioni ordinarie aperte a tutti.

La didattica prevede 4 moduli per una formazione completa su processi partecipativi autonomi o co-finanziati dall’ente pubblico: multidimensionalità del paradigma partecipativo; inquadramento normativo degli studi sulla partecipazione; partecipazione e politiche pubbliche; design e facilitazione dei processi.