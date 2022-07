Csm, Palamara a Nello Rossi: più utile se parlasse dei rapporti tra Violante e Caselli, più efficace se dicesse perché lui ha fatto carriera ed altri no.

L’ex presidente dell’ ANM Luca Palamara , con una nota al vetriolo replica al magistrato Nello Rossi avvocato generale della Corte di cassazione, esponente della corrente di Magistratura Democratica e direttore della rivista “QUESTIONE GIUSTIZIA” : “Francamente da Nello Rossi, dall’altezza della sua “statura morale e culturale“ mi sarei aspettato qualcosa in più che non la solita logora litania dell’hotel Champagne e la rievocazione impropria, in stile don Abbondio, del procuratore Tinebra deceduto dal 2017 e che dunque non può replicare“.

“Magari, a proposito dell’interazione tra magistratura e politica” continua Palamara “sarebbe stato più utile rievocare i rapporti tra Violante e Caselli, e per quanto riguarda l’eterodirezione, sarebbe stato più efficace riportare quanto ben raccontato da Ciccio Misiani a proposito di magistratura democratica e Partito comunista. Ed infine, venendo ai meccanismi di carriera interni alla magistratura, sarebbe stato sicuramente più interessante spiegare come un magistrato di Cassazione possa diventare procuratore aggiunto“.

Palamara continua: “ Oppure come un procuratore aggiunto possa diventare avvocato generale della Cassazione. Oppure come un avvocato generale della Cassazione possa diventare componente della Scuola di formazione dei magistrati. È ovvio che ogni riferimento alla carriera del dottor Nello Rossi, il cui valore professionale e politico non può assolutamente essere messo in discussione, e’ puramente casuale. In ogni caso la risposta per spiegare questi meccanismi di carriera sarebbe stata molto semplice: sono le correnti bellezza!“.