Crosetto ricoverato in ospedale a Roma: i controlli cardiaci. Il ministro: “Grazie per l’affetto”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale romano “San Carlo Nancy” in seguito al malore accusato martedì sera mentre era in corso il Consiglio supremo di Difesa nella sede del Quirinale a Roma. Immediatamente sono cominciati i controlli, e le sue condizioni odierne sono buone, ritenute “in netto miglioramento” dai sanitari, ed ha passato la notte “riposando e lavorando”. Il ministro Crosetto, per sicurezza, viene tenuto sotto osservazione anche per completare i necessari accertamenti sul fronte cardiaco.

Ospedale “San Carlo Nancy” di Roma

Lo scorso febbraio Crosetto era stato ricoverato dopo aver accusato un forte dolore al petto. Al tempo si presentò da solo nello stesso ospedale, il San Carlo Nancy, a piedi, e in seguito agli accertamenti gli fu diagnosticata una lieve pericardite, un’infiammazione alla membrana del cuore che non aveva provocato danni cardiaci. Altri problemi cardiaci erano stati riscontrati anche nel 2013. Subito, così, alle prime avvisaglie, martedì sera è stata chiamata un’ambulanza, che ha accompagnato il ministro in ospedale.

Nella tarda mattinata di oggi dal ministero hanno reso noto che “le condizioni del ministro sono in netto miglioramento”. “Gli accertamenti clinici – si legge nella nota contenente le dichiarazioni del dr. Giuseppe Speziale primario di Cardiochirurgia del San Carlo di Nancy, – hanno confermato che si è trattato di un nuovo episodio di pericardite presentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all’episodio precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache. Passata la fase acuta di dolore, la pericardite viene trattata come una normale infezione, con terapia anti-infiammatoria“.

Ma le rassicurazioni più tranquilizzanti arrivano direttamente dal ministro Crosetto : “Grazie a tutti per i messaggi di amicizia e affetto. Vorrei ringraziare tutte le persone, amiche, conosciute o sconosciute, che in queste ultime ore mi hanno inviato messaggi di amicizia, vicinanza e affetto“. Dopo la notizia del ricovero, sono arrivati i messaggi di auguri e incoraggiamento dalla politica. “Forza Guido”, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social.

“Al caro amico Guido Crosetto giungano gli auguri più sinceri di una pronta guarigione. L’auspicio è quello di poterlo vedere presto di nuovo al lavoro ancora più determinato” ha scritto il presidente della Sicilia Renato Schifani . Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa: “Auguri Guido, auguri ministro, guarisci prestissimo! Ti aspettiamo”. Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa di Montecitorio: “Auguri di pronta guarigione a Guido Crosetto e ci auguriamo di vederlo presto al lavoro al ministero e accanto alla sua famiglia“.E Anna Maria Bernini, ministra dell’Università: “Super Guido, sei una roccia, ti aspettiamo prestissimo con noi!”.