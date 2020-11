Covid, picco di contagi in Puglia: 1.054 positivi, 14 decessi nelle ultime 24 ore

Mappa e numeri del capoluogo di regione saranno pubblicati sul sito Internet del Comune di Bari e aggiornati in base ai dati forniti il giorno prima dalla Prefettura e Regione, senza considerare chi è ricoverato negli ospedali del capoluogo pugliese.

di REDAZIONE CRONACHE

Nuovo “record” di contagi in Puglia e brutte notizie per la salute dei pugliesi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.054 casi positivi su 7.081 test processati: 312 a Foggia e provincia, 277 a Bari e provincia, 154 a Taranto e provincia, 112 nella provincia Bat, 95 a Lecce e provincia 91 a Brindisi e provincia , 13 residenti fuori regione.

Nella giornata di ieri venerdì 6 novembre complessivamente si contavano 2.167 cittadini del capoluogo pugliese in isolamento domiciliare fra cittadini che hanno già avuto l’esito positivo del tampone (1.906) e quelli ancora in attesa di sottoporsi al test o di conoscerne il verdetto. Nella stessa giornata le autorità hanno registrato un balzo in avanti di 204 persone, tante quante sono quelle finite in isolamento. Invece i baresi che nell’arco delle ultime 24 ore si sono lasciati alle spalle il virus sono 136.

Registrati 14 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, che portano il totale delle vittime a 816, mentre con 96 guariti in più i negativizzati salgono a 7.546. . Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 601.611 test. 7.546 sono i pazienti guariti. 16.573 sono i casi attualmente positivi. 1.000 attualmente le persone ricoverate.