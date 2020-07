Costituita la cooperativa dei poligrafici della Gazzetta del Mezzogiorno

E’ stata costituita presso lo studio del notaio Antonio Saltino in Bari la “Cooperativa del Mezzogiorno” a cui hanno aderito i poligrafici de La Gazzetta del Mezzogiorno.

In un comunicato diffuso dai soci della cooperativa neo-costituita si legge che “La storia della Gazzetta non si ferma. I 133 anni del nostro quotidiano non possono essere cancellati dalla dichiarazione di fallimento. Il futuro è tutto da scrivere e la Cooperativa del Mezzogiorno si propone come protagonista accogliendo tutte le professionalità poligrafiche presenti in Gazzetta“.

I poligrafici della Gazzetta si mettono quindi in gioco ed “auspicano l’appoggio delle istituzioni locali e nazionali che hanno favorito e spinto verso questa scelta, con l’obbligo di difendere non solo la continuità occupazionale di tutte le componenti ma anche quel patrimonio storico culturale rappresentato dalla Gazzetta che, dal 1887, racconta i fatti di Puglia e Basilicata. La sfida che ci aspetta è ardua ma con la spinta dei nostri fedeli Lettori e degli inserzionisti potremo affrontarla al meglio“.

Lo scorso mese i giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno avevano costituito, con atto notarile presso lo studio Amoruso di Bari, la “Cooperativa Gazzetta“.

Agli amici e colleghi giornalisti e poligrafici della Gazzetta del Mezzogiorno vanno gli auguri più sinceri di tutti noi del CORRIERE DEL GIORNO, con l’auspicio di poter vedere il quotidiano pugliese-lucano di poter ritornare ai fasti di un tempo, con cui vogliamo continuare a competere in una corretta concorrenza nel rispetto delle regole etiche e deontologiche, che qualcuno aveva sinora dimenticato. Forza Gazzetta !