Cossu nuovo Direttore della Comunicazione di Leonardo, prima del rinnovo delle nomine

Giornalista professionista, Helga Cossu si è occupata di politica . nel 2023 ha assunto il ruolo di Direttrice Generale della Fondazione Leonardo ETS e della Fondazione Ansaldo. L’anno successivo è stata nominata Chief Digital Identity & Outreach Officer di Leonardo.

Prima del previsto rinnovo dei vertici di Leonardo che avverrà con l’Assemblea del prossimo 7 maggio cambio alla guida della comunicazione di Leonardo: Helga Cossu assume il ruolo di Direttore della Comunicazione, subentrando a Stefano Amoroso, che lascia l’incarico dopo circa tre anni. La nomina è stata decisa dall’Amministratore Delegato uscente Roberto Cingolani . La Cossu, era già Direttore Generale della Fondazione Leonardo ETS e Chief Digital Identity & Outreach Officer del Gruppo, era stata inserita nel management dallo stesso Cingolani nel 2023.

Entrata in Leonardo nel 2023 come Responsabile delle attività di Outreach, ha promosso la creazione del primo Centro Multimediale del Gruppo e ideato il progetto Gate 2080, attualmente in fase di sviluppo, concepito come hub per eventi, incontri e iniziative e come spazio aperto al dialogo con istituzioni, studenti e società civile sui temi dell’innovazione tecnologica. Ha inoltre avviato il programma Leonardo Innovation Archives (LiA) per la digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e industriale del Gruppo attraverso le Fondazioni che dirige.

Giornalista professionista, Helga Cossu si è occupata di politica per alcune testate del Lazio , per poi passare alle emittenti televisive locali. Nel 2008 è entrata a far parte della redazione di Sky TG24, dove è stata anche conduttrice in video del telegiornale. Sempre nel 2023 ha assunto il ruolo di Direttrice Generale della Fondazione Leonardo ETS e della Fondazione Ansaldo, mentre l’anno successivo è stata nominata Chief Digital Identity & Outreach Officer di Leonardo.





