MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
12 Aprile 2026 01:46
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
12 Aprile 2026 01:46

Cossu nuovo Direttore della Comunicazione di Leonardo, prima del rinnovo delle nomine

  • Carriere, Economia, Imprese
Giornalista professionista, Helga Cossu si è occupata di politica . nel 2023 ha assunto il ruolo di Direttrice Generale della Fondazione Leonardo ETS e della Fondazione Ansaldo. L’anno successivo è stata nominata Chief Digital Identity & Outreach Officer di Leonardo.

Prima del previsto rinnovo dei vertici di Leonardo che avverrà con l’Assemblea del prossimo 7 maggio cambio alla guida della comunicazione di Leonardo: Helga Cossu assume il ruolo di Direttore della Comunicazione, subentrando a Stefano Amoroso, che lascia l’incarico dopo circa tre anni. La nomina è stata decisa dall’Amministratore Delegato uscente Roberto Cingolani . La Cossu, era già Direttore Generale della Fondazione Leonardo ETS e Chief Digital Identity & Outreach Officer del Gruppo, era stata inserita nel management dallo stesso Cingolani nel 2023.

Cossu intervista Cingolani

Entrata in Leonardo nel 2023 come Responsabile delle attività di Outreach, ha promosso la creazione del primo Centro Multimediale del Gruppo e ideato il progetto Gate 2080, attualmente in fase di sviluppo, concepito come hub per eventi, incontri e iniziative e come spazio aperto al dialogo con istituzioni, studenti e società civile sui temi dell’innovazione tecnologica. Ha inoltre avviato il programma Leonardo Innovation Archives (LiA) per la digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e industriale del Gruppo attraverso le Fondazioni che dirige.

Giornalista professionista, Helga Cossu si è occupata di politica per alcune testate del Lazio, per poi passare alle emittenti televisive locali. Nel 2008 è entrata a far parte della redazione di Sky TG24, dove è stata anche conduttrice in video del telegiornale. Sempre nel 2023 ha assunto il ruolo di Direttrice Generale della Fondazione Leonardo ETS e della Fondazione Ansaldo, mentre l’anno successivo è stata nominata Chief Digital Identity & Outreach Officer di Leonardo.


  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Il rientro della capsula Orion: l'ingresso in atmosfera a 39mila km/h, poi lo splashdown nell'Oceano Pacifico
11 Aprile, 2026
Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella per motivi umanitari
11 Aprile, 2026
Omicidio Cerciello, Cassazione: "Definitiva la condanna di Hjorth a 10 anni e 11 mesi"
11 Aprile, 2026
CDP utile netto record di 3,4 miliardi e 32 miliardi di patrimonio
11 Aprile, 2026
Festa della Polizia, Piantedosi: "La minaccia eversiva è reale"
11 Aprile, 2026
Artemis 2 rientra: gli astronauti indossano le tute arancioni "di sopravvivenza"
10 Aprile, 2026
Cerca
Archivi
Il rientro della capsula Orion: l'ingresso in atmosfera a 39mila km/h, poi lo splashdown nell'Oceano Pacifico
11 Aprile, 2026
Cossu nuovo Direttore della Comunicazione di Leonardo, prima del rinnovo delle nomine
11 Aprile, 2026
Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella per motivi umanitari
11 Aprile, 2026
Omicidio Cerciello, Cassazione: "Definitiva la condanna di Hjorth a 10 anni e 11 mesi"
11 Aprile, 2026
CDP utile netto record di 3,4 miliardi e 32 miliardi di patrimonio
11 Aprile, 2026

Cerca nel sito