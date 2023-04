Corrado Zunino, inviato di Repubblica ferito in Ucraina vicino a Kherson. Ucciso il suo interprete

Il collega Corrado Zunino giornalista ed inviato di Repubblica in Ucraina è rimasto ferito durante l’attacco di un gruppo di cecchini russi nella cittadina Kherson. Il suo collaboratore Bogdan Bitik rimasto colpito è deceduto. Zunino ferito alla spalla adesso si trova in ospedale e non appare in gravi condizioni . Il suo collaboratore che si trovava con lui in automobile su un ponte nella zona di Kherson quando sono stati colpiti da un drone russo, purtroppo è morto.

“Ci hanno colpito, ho visto Bogdan a terra, non si muoveva, ho strisciato fino a togliermi dalla fila del fuoco. Ho corso fino a quando non ho incrociato un’auto di un civile. Ero pieno di sangue, mi sono fatto portare fino all’ospedale di Kherson. Ho provato più volte a chiamare Bogdan, non rispondeva. Era un mio grande amico, è una sofferenza atroce”, ha raccontato al telefono Corrado Zunino al suo giornale .

I due reporter viaggiavano come giornalisti facendosi chiaramente riconoscere . “Avevo il giubbotto con la scritta Press”, ha raccontato Zunino. Dalle foto pubblicate dal quotidiano La Repubblica si vede che il giubbotto, ora sequestrato dalla polizia, è stato colpito da un proiettile.

La parte interna del giubbotto di Corrado Zunino, da cui è stato estratto un proiettile (fonte: La Repubblica)



Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rassicura sulle condizioni di Zunino : “Sta bene ed è seguito dalla nostra Ambasciata a Kiev. Sono insieme al Ministro Kuleba che mi ha assicurato la collaborazione delle autorità ucraine. Ho espresso solidarietà al direttore Molinari“.

“Nel momento in cui ho appreso la notizia di questo evento infausto, ho contattato le nostre forze militari che mi hanno dato i dettagli del caso. Sono entrati in contatto con il giornalista e faranno tutto quello che possono per aiutarlo”, ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Skytg24. Il ministro ha confermato che il collaboratore che accompagnava Zunino è rimasto ucciso sotto i colpi dei russi. “Ai russi non interessa se sei russo, italiano o ucraino, loro semplicemente sparano”, ha aggiunto Kuleba.