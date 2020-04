Coronavirus.139.422 casi positivi e 17.669 morti in Italia

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 139.422 persone hanno contratto In Italia, il virus Covid19 (+3.836 in più rispetto a ieri per una crescita del 2,8%) . Di queste 17.669 persone sono decedute (+542, +3,2%: una percentuale in discesa rispetto a ieri). I dati sono quelli ufficiali forniti dalla Protezione civile.

ROMA – Anche i dati di oggi 8 aprile confermano gli aspetti positivi degli ultimi giorni: per il 5° giorno di seguito calano i malati ricoverati, anche quelli in terapia intensiva , cala il numero di nuovi casi rilevati in rapporto al numero di tamponi.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento dei malati cioè le persone attualmente positive, pari a 1195 unità (ieri erano stati 880). Ma oggi è stato effettuato un numero di tamponi record, oltre 50.000 e l’incidenza dei positivi è solo del 7,4 per cento. Dunque un dato che conferma come il contagio si stia riducendo.

Oggi sono ricoverati in terapia intensiva 3693 persone, 99 meno di ieri. Sono ricoverati con sintomi 28485 persone, 233 meno di ieri.

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 139.422 persone hanno contratto In Italia, il virus Covid19 (+3.836 in più rispetto a ieri per una crescita del 2,8%) . Di queste 17.669 persone sono decedute (+542, +3,2%: una percentuale in discesa rispetto a ieri) . Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 95.262 (il conto sale a 139.422 se nel conteggio si calcolano anche i morti e i guariti, conteggiando quindi tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono quelli ufficiali forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.485; 3.693 (-99, -2,6%: un dato in calo costante da tre giorni) sono in terapia intensiva, mentre 63.084 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Ecco la mappa del contagio in Italia.

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali , cioè del numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.



Lombardia 53.414 (+1.089, +2.1%)

Emilia-Romagna 18.234 (+409, +2.3%)

Veneto 12.410 (+485, +4.1%)

Piemonte 13.883 (+540, +4%)

Marche 4.859 (+149, +3.2%)

Liguria 4.906 (+149, +3.1%)

Campania 3.268 (+120, +3.8%)

Toscana 6.379 (+206, +3.3%)

Sicilia 2.159 (+62, +3%)

Lazio 4.266 (+117, +2.8%)

Friuli-Venezia Giulia 2.218 (+65, +3%)

Abruzzo 1.859 (+60, +3%)

Puglia 2.634 (+120, +4.8%)

Umbria 1.289 (+26, +2.1%)

Bolzano 1.835 (+24, +1.3%)

Calabria 859 (+26, +3.1%)

Sardegna 975 (+40, +4.3%)

Valle d’Aosta 850 (+15, +1.8%)

Trento 2.602 (+126, +5.1%)

Molise 226 (+2; +0.9%)

Basilicata 297 (+6, +2.1%)

Ripartizione dei contagiati per provincia al 8/04/2020 ore 17

Abruzzo

Chieti 361

L’Aquila 197

Pescara 771

Teramo 530

In fase di definizione/aggiornamento 0

Basilicata

Matera 145

Potenza 152

In fase di definizione/aggiornamento 0

Bolzano 1835

In fase di definizione/aggiornamento 0

Calabria

Catanzaro 169

Cosenza 266

Crotone 113

Reggio di Calabria 248

Vibo Valentia 61

In fase di definizione/aggiornamento 0

Campania

Avellino 378

Benevento 133

Caserta 349

Napoli 1668

Salerno 489

In fase di definizione/aggiornamento 251

Emilia-Romagna

Bologna 2758

Ferrara 538

Forlì-Cesena 1058

Modena 2811

Parma 2395

Piacenza 2980

Ravenna 746

Reggio nell’Emilia 3352

Rimini 1596

In fase di definizione/aggiornamento 0

Friuli Venezia Giulia

Gorizia 121

Pordenone 497

Trieste 763

Udine 830

In fase di definizione/aggiornamento 7

Lazio

Frosinone 425

Latina 364

Rieti 269

Roma 2910

Viterbo 263

In fase di definizione/aggiornamento 35

Liguria

Genova 2785

Imperia 799

La Spezia 605

Savona 654

In fase di definizione/aggiornamento 63

Lombardia

Bergamo 9931

Brescia 9909

Como 1542

Cremona 4422

Lecco 1755

Lodi 2347

Mantova 2216

Milano 12039

Monza e Brianza 3264

Pavia 2823

Sondrio 636

Varese 1348

In fase di definizione/aggiornamento 1182

Marche

Ancona 1455

Ascoli Piceno 236

Fermo 334

Macerata 714

Pesaro e Urbino 2001

In fase di definizione/aggiornamento 119

Molise

Campobasso 166

Isernia 43

In fase di definizione/aggiornamento 1182

Piemonte

Alessandria 2016

Asti 643

Biella 600

Cuneo 1227

Novara 1146

Torino 6595

Verbano-Cusio-Ossola 719

Vercelli 678

In fase di definizione/aggiornamento 259

Puglia

Bari 861

Barletta-Andria-Trani 212

Brindisi 284

Foggia 652

Lecce 389

Taranto 201

In fase di definizione/aggiornamento 35

Sardegna

Cagliari 151

Nuoro 67

Oristano 29

Sassari 654

Sud Sardegna 74

In fase di definizione/aggiornamento 0

Sicilia

Agrigento 113

Caltanissetta 107

Catania 646

Enna 296

Messina 376

Palermo 329

Ragusa 56

Siracusa 122

Trapani 114

In fase di definizione/aggiornamento 0

Toscana

Arezzo 398

Firenze 1871

Grosseto 290

Livorno 349

Lucca 954

Massa Carrara 769

Pisa 592

Pistoia 450

Prato 345

Siena 361

In fase di definizione/aggiornamento 0

P.A. Trento 2602

In fase di definizione/aggiornamento 0

Umbria

Perugia 941

Terni 303

In fase di definizione/aggiornamento 45

Valle d’Aosta

Aosta 850

In fase di definizione/aggiornamento 0

Veneto

Belluno 602

Padova 3056

Rovigo 232

Treviso 1863

Venezia 1630

Verona 2920

Vicenza 1782

In fase di definizione/aggiornamento 325