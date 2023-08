Concerto Piovani in Puglia. L’ on. Matera (FdI): “Non partecipo ad eventi per pochi intimi pagati dai soldi dei pugliesi”

“Ho deciso di non partecipare al concerto del maestro Nicola Piovani, in programma domani 24 agosto, ad Andria, nonostante avessi accettato l’invito con grande piacere, ma in quel momento non ero a conoscenza di come l’evento fosse stato gestito” commenta il deputato Mariangela Matera di Fratelli d’Italia.

l’on. Mariangela Matera e la premier Giorgia Meloni

Il Concerto del Maestro Nicola Piovani a Castel del Monte era presentato come un evento completamente gratuito con prenotazione obbligatoria, organizzato dal Comune di Andria e da AXV Onlus grazie al contributo di Pugliapromozione e al coordinamento del Teatro Pubblico Pugliese.

“Ero convinta che essendo pubblico fosse aperto a chiunque avesse voluto godere della musica del grande Maestro. Resto convinta che quando gli eventi si realizzano con i soldi pubblici, in questo caso quelli dei pugliesi visto che il costo grava soprattutto su PugliaPromozione, non vi devono essere dei fortunati e degli esclusi, per altro selezionati in modo poco trasparente, da quello che leggo sui social nei commenti dei tanti andriesi delusi”. aggiunge l’on. Matera.