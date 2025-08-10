Come sarà il ritorno della politica dopo la pausa estiva

Ecco l'agenda dei partiti: il 27 agosto primo grande appuntamento per la premier Meloni al Meeting di Rimini, campo largo riunito all'incontro di Avs il 3 settembre.

Le Aule del Parlamento, così come palazzo Chigi, sono “chiusi per ferie”, banchi vuoti, serrande abbassate. . La politica, però, non resterà in vacanza per molto. Con gli appuntamenti caldi di settembre alle porte – dalle campagne elettorali per le regionali ai primi passi per la manovra finanziaria – ministri e leader di partito non rinunciano a occasioni di dibattito per confrontarsi e dire la propria, spostando l’arena politica dai palazzi istituzionali alle piazze e spiagge italiane.

Primo grande appuntamento il Meeting di Rimini che ogni anno da tradizione ospita i maggiori esponenti di governo.A partecipare alla kermesse, che si terrà dal 22 al 27 agosto, ci saranno quasi tutti i ministri, da Urso a Valditara, passando per Foti, Piantedosi, Fratin, Lollobrigida, Schillaci, Giuli, Giorgetti e Locatelli.Mario Draghi aprirà, nella giornata conclusiva previsto alle ore 12 l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni .

Presenti al Meeting anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, attesi anche all’ottava edizione del festival di Affaritaliani.it, in programma a Ceglie Messapica dal 28 al 30 agosto. A intervenire nel corso delle varie giornate pugliesi ci saranno anche il segretario di Azione Carlo Calenda, il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte.

Estate militante quindi anche per l’opposizione che, seppur non al completo , vedrà Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni salire insieme sul palco del Monk a Roma il prossimo 3 settembre per la seconda festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra.

Unica partecipazione “esterna” per la segretaria del Pd , impegnata nelle oltre 130 feste dell’Unità provinciali, come quella in Sicilia che si concluderà con la sua partecipazione a Catania in data ancora da stabilire. Senza dimenticare poi la grande festa del Pd in calendario a Reggio Emilia dal 2 al 14 settembre, che quest’anno coincide con l’ottantantesimo anniversario dalla prima festa dell’Unità che si tenne il 2 settembre 1945.

Dalla Bolgher Fest alla Festa de Erdel, anche la Lega di Salvini sarà occupata con una serie di appuntamenti locali. Lo sguardo, però, è proiettato al pratone di Pontida per il grande raduno del 21 settembre dove dovrebbe partecipare anche il vicesegretario Roberto Vannacci.

Forza Italia, che ha già aperto la sua stagione a inizio agosto con gli Stati generali del Mezzogiorno in Calabria, ritornerà sulle scene con la festa dei giovani di partito a San Benedetto Del Tronto dal 12 al 14 settembre. Luogo e data non sembrano casuali, visto che le elezioni per il futuro governatore delle Marche si terranno dopo due settimane dall’evento