Chiusa l’inchiesta sulla mancata zona rossa Covid nel bergamasco: indagati Conte, Speranza, Fontana e Gallera

La Procura di Bergamo con una nota ha reso noto di avere chiuso le indagini sulla gestione del Covid sottolineando che “la conclusione delle indagini, com’è noto, non è un atto d’accusa”. I magistrati sottolineano che l’attività svolta, è stata “oltremodo complessa sotto molteplici aspetti e ha comportato altresì valutazioni delicate in tema di configurabilità dei reati ipotizzati, di competenza territoriiale, di sussistenza del nesso di causalità ai fini dell’attribuzione delle singole responsabilità e ha consentito di ricostruire i fatti così come si sono svolti a partire dal 5 gennaio 2020″.

Il procuratore aggiunto di Bergamo Cristina Rota con i pm Silvia Marchina e Paolo Mandurino, sotto la super visione del procuratore Antonio Chiappani ha chiuso le indagini dell’inchiesta per epidemia colposa e l’atto sarà notificato alle parti indagate nelle prossime ore. Sono tre i tronconi dell’indagine: la repentina chiusura e riapertura dell’ospedale di Alzano, la mancata ‘zona rossa’ in Val Seriana e l’assenza di piano pandemico aggiornato per contrastare il rischio pandemia lanciato dall’Oms.

Secondo l’ipotesi dei pm di Bergamo, sulla base della consulenza affidata al microbiologo Andrea Crisanti, che gestì l’emergenza a Vo’ Euganeo, in Veneto, la zona rossa a Nembro e Alzano avrebbe potuto risparmiare migliaia di morti: se fosse stata istituita il 27 febbraio, le vittime in meno sarebbero state 4.148; al 3 marzo, 2.659. Gli investigatori hanno lavorato su una mole rilevante di documenti acquisiti e sequestrati, su “migliaia di mail e di chat telefoniche” e sull’audizione di “centinaia di persone informate sui fatti“.

Indagati l’allora premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza , il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l’allora assessore al Welfare Giulio Gallera. Sono i primi nomi che filtrano dalla imminente chiusura indagini che arrivano a conclusione dopo tre anni e una pandemia che nella primavera del 2020 ha riempito più di 3mila bare in provincia di Bergamo. Il primo commento sull’inchiesta della magistratura arriva dall’ex premier e presidente di M5S Giuseppe Conte: “Apprendo dalle agenzie di stampa notizie riguardanti l’inchiesta di Bergamo. Anticipo subito la mia massima disponibilità e collaborazione con la magistratura. Sono tranquillo di fronte al Paese e ai cittadini italiani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica“.

L’ex ministro Roberto Speranza e l’allora premier Giuseppe Conte

L’ex ministro Roberto Speranza spiega : “Apprendo dalle agenzie di stampa notizie riguardanti l’inchiesta di Bergamo. Ho sempre pensato che chiunque abbia avuto responsabilità nella gestione della pandemia debba essere pronto a renderne conto. Io sono molto sereno e sicuro di aver sempre agito con disciplina ed onore nell’esclusivo interesse del Paese. Ho piena fiducia come sempre nella magistratura“.

“ Non avevamo il minimo segnale di partecipare al “banchetto” degli indagati . Fontana era stato sentito come persona informata sui fatti e da allora silenzio assoluto” È il commento dell’avvocato Jacopo Pensa, che assiste il governatore lombardo. Oggi, aggiunge il legale, “apprendiamo prima dai media e senza alcuna notifica formale di essere tra gli indagati”. Ed ancora: “Prendiamo atto che la Procura di Bergamo ha sottolineato che la conclusione delle indagini non è un atto di accusa. Vedremo, vedremo. Non è neanche un atto di difesa”.

Nell’atto di chiusura delle indagini compaiono una ventina di persone fra le quali Silvio Brusaferro presidente dell’Istituto Superiore della Sanità , l’allora capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità Franco Locatelli e Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico nella prima fase dell’emergenza. Oltre ad alcuni ex dirigenti del Cts risulta indagato anche Francesco Maraglino, ex direttore Ufficio 5 – Prevenzione delle Malattie trasmissibili e Profilassi internazionale.