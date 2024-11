Chiara Ferragni: “Non ha commesso una truffa, nessuna rilevanza penale”

Chiara Ferragni vuole lasciarsi per sempre alle spalle il caso Balocco , legato alla collaborazione per il pandoro “Pink White“ dello scorso Natale, e delle uova di Pasqua “Dolci Preziosi“. I suoi avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana hanno inviato al pm di Milano la memoria difensiva attraverso la quale si vuole cancellare l’accusa di truffa aggravata.

In queste settimane i legali hanno lavorato al deposito dell’atto definitivo , che punta ad ottenere dalla Procura una richiesta di archiviazione delle accuse. Sostengono che l’influencer non abbia commesso alcuna truffa, che abbia già chiuso il fronte amministrativo di quelle vicende e ha effettuato versamenti all’ospedale Regina Margherita di Torino e all’associazione “Bambini delle fate”.

Più volte infatti è stato ribadito che “questa vicenda non ha alcuna rilevanza penale e i profili controversi sono già stati affrontati e risolti” dinnanzi all’ Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato). I difensori della Ferragni contestano la procedibilità della presunta truffa in assenza delle querele di singoli consumatori, sostenendo che non basta il Codacons come parte offesa.