Caso Soumahoro: rinviate a giudizio la moglie e la suocera. La sinistra tace...

Liliane Murekatete, moglie di Aboubakar Soumahoro , deputato eletto nelle file dell’ Alleanza Sinistra-Verdi, e la suocera del parlamentare, Marie Therede Mukamatsindo, insieme a Michel Rukundo, Richard Mutangana, Ghislaine Ada Ndongo e Christine Ndyanabo Koburangyira sono state rinviati a giudizio dal Gup Pierpaolo Bortone del Tribunale di Latina, che ha accolto la richiesta del pm Andrea D’Angeli. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 24 gennaio 2024. Si tratta del primo filone dell’inchiesta, concernente presunti reati fiscali, nella gestione delle cooperative che si occupano di migranti.

Per quanto riguarda le posizioni di Richard Mutangana un altro cognato di Soumahoro , che secondo gli inquirenti avrebbe investito i soldi destinati ai migranti in attività imprenditoriali in Ruanda, safari compresi, e una seconda collaboratrice Christine Ndyanabo Koburangyira, nel corso della prima udienza davanti al giudice monocratico del tribunale di Latina, Simona Sergio, potrebbe essere dichiarato lo stato di irreperibilità e per cui verranno stralciati. Per i due il giudice delle udienze preliminari Bortone ha disposto ulteriori ricerche sui due irreperibili e rinviato l’udienza al 26 aprile 2024 .

La sinistra politica e giornalistica tace… Nulla da dire ?

Nell’ambito delle accuse, alla scorsa udienza il pm ha integrato le contestazioni in riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2018 e del 2019 mentre il giudice ha ammesso le parti civili, fra cui sindacati ed i lavoratori delle cooperative Karibu e Consorzio Aid , poi sciolte dal Ministero delle imprese, i quali da tempo lamentano di essere stati lasciati senza stipendi e che con le loro denunce amplificate dall’inviato Pinuccio di “Striscia la Notizia” che hanno fatto esplodere il caso.

“«Avevamo chiesto di acquisire i verbali assembleari per spiegare che non c’erano i presupposti per individuare una responsabilità giuridica di Murekatate e formulato delle istanze istruttorie che ritenevamo fossero indispensabile per accertare l’estraneita’ della signora Murekatete, istanze che rinoveremo di fronte al tribunale”. ha dichiarato l’avvocato Lorenzo Borre’, difensore di Liliane Murekatete, moglie di Aboubakar Soumahoro.