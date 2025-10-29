Caso Amara, confermata in appello bis la condanna a 1 anno e 3 mesi all’ex magistrato Davigo

L’ex pm del pool Mani Pulite della procura di Milano risponde delle imputazioni per "rivelazione del segreto d'uffici"o in relazione alla vicenda dei verbali resi dall'avvocato Piero Amara sulla presunta Loggia Ungheria.

Confermata la condanna a un anno e tre mesi per l’ex magistrato Piercamillo Davigo, accusato di rivelazione del segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dei verbali sulla presunta loggia Ungheria. Lo ha stabilito la sentenza emessa questo pomeriggio dalla seconda sezione penale della Corte d’Appello di Brescia che ha così confermato la decisione emessa dal Tribunale della città lombarda il 20 giugno 2023. I giudici hanno anche condannato Davigo al pagamento delle ulteriori spese processuali e alla rifusione delle spese di assistenza in giudizio in favore della parte civile, l’ex consigliere del Csm Sebastiano Ardita difeso dall’avvocato Fabio Repici. Fissato in novanta giorni il termine per la motivazione, dopo il quale gli avvocati Franco Coppi e Davide Steccanella, che difendono Davigo, potranno presentare di nuovo ricorso in Cassazione.

I fatti

Piercamillo Davigo, ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm , secondo la ricostruzione dell’accusa, si fece consegnare dal pm milanese Paolo Storari (assolto in via definitiva al termine del processo abbreviato) i verbali segreti in cui Piero Amara, ex legale esterno di Eni, nei quali sosteneva l’esistenza della fantomatica loggia massonica “Ungheria”. Come ammesso dallo stesso Storari, la consegna dei documenti avvenne nella casa di Davigo a Milan nell’aprile 2020,. All’ex consigliere del Csm venne data una chiavetta con gli atti secretati sull’ipotetica “loggia Ungheria” di cui avrebbero fatto parte personaggi delle istituzioni e delle forze armate, oltre che due componenti del Csm in carica all’epoca dei fatti.

Legali Davigo pronti al ricorso