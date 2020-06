Caos Procura di Roma: la “fake news” del Fatto Quotidiano…

Caso Csm – Contro Prestipino già depositata al Tar l’istanza del pm di Firenze Creazzo, in arrivo quella del pg Viola, Lo Voi non la farà. Per le chat a rischio anche altri uffici

ROMA. Un terremoto dietro l’angolo. Non c’è pace per la nomina del procuratore di Roma. Il “caso Palamara”, e le migliaia di chat scambiate tra magistrati, potrebbe presto sfociare in decine di istruttorie per incompatibilità ambientale che riguardano altrettanti uffici giudiziari.

A commentare all’Adnkronos quanto scritto dal Fatto Quotidiano a proposito di un ricorso al Tar del Lazio per la nomina a procuratore capo di Rom è Marcello Viola, attuale procuratore generale di Firenze

Michele Prestipino attuale Procuratore Capo di Roma

“Ci sto ragionando, i termini sono ancora aperti, ma ancora non l’ho fatto, però ci sto pensando“. , che ha detto: “Mi ha molto sorpreso il titolo così sparato del Fatto Quotidiano anche se poi ho letto il testo dell’articolo e non dice che il mio ricorso è stato presentato, ma che starebbe per arrivare, affermazione un po’ forte perché al momento ci sto pensando, questo è vero“.

Viola ha poi aggiunto: “Il ricorso è un diritto, i termini per la presentazione mi pare scadano martedì, quindi c’è tempo, nell’arco di pochi giorni deciderò”.