CANON SOSTIENE IL PROGETTO DIDATTICO FOTOGRAFICO “RISCATTA L’OBIETTIVO, SCATTA LA NOTIZIA” DEDICATO AI GIOVANI STUDENTI

Una mostra fotografica outdoor nel centro storico di Napoli, da Piazza Mercato a via Marina alla Stazione, con lo sguardo di 14 studenti in 30 scatti. Immortalati i quartieri del centro storico del capoluogo partenopeo. Un progetto unico, ogni edizione vede accendere l’entusiasmo, l’impegno e la serietà con cui questi giovani affrontano il reportage con spirito di osservazione e positività, da cronisti e senza mai giudicare

di REDAZIONE ECONOMIA

RiScatta l’Obiettivo è un’iniziativa di responsabilità sociale che vede il sostegno di Canon già da diversi anni al fianco dell’associazione No-Profit organizzatrice Neapoli.Art. Quest’anno il progetto ha coinvolto alcuni studenti tra 14 e 18 anni dell’I.S.I.S. Isabella d’Este – Caracciolo di Napoli. Due i temi trattati: “parità di genere” e “riduzione delle disuguaglianze”, argomenti complessi che in alcune aree geografiche si fanno più articolati e particolarmente sentiti. 14 studenti raccontano le loro esperienze attraverso 30 fotografie, ora esposte su 85 manifesti in una mostra ‘diffusa’, su strada nei quartieri del centro storico del capoluogo partenopeo e limitrofi alla scuola – Piazza Mercato, corso Umberto, Stazione, via Marina, fino ai quartieri di Vomero e Fuorigrotta.







Grazie a questa iniziativa fotografica i giovani hanno potuto conoscere il mondo della comunicazione visiva con un insegnante d’eccezione: Antonio Gibotta, vincitore del prestigioso premio World Press Photo nel 2017 e Canon Ambassador nel 2018.







Canon, da sempre attivamente impegnata in programmi di education che si rivolgono ai giovani, ha voluto rinnovare il proprio supporto in occasione della terza edizione di questo progetto sociale, aiutando a organizzare laboratori di fotogiornalismo con accesso ai media e all’industria creativa. Muniti di una macchina fotografica Canon, gli studenti sono stati guidati alla scoperta della fotografia di reportage, per raccontare un frammento di storia contemporanea e la realtà che li circonda, imparando, sotto la guida di un fotografo d’eccezione, cosa significa fare fotogiornalismo ed esplorando il mondo delle immagini per imparare a comunicare emozioni, pensieri o sogni.







Per Canon, RiScatta l’Obiettivo è un’iniziativa che assume una sfumatura molto più ampia di un semplice lavoro. E’ un progetto unico, ogni edizione vede accendere l’entusiasmo, l’impegno e la serietà con cui questi giovani affrontano il reportage con spirito di osservazione e positività, da cronisti e senza mai giudicare. Il potere delle immagini è in grado di abbattere barriere, superare le disparità aiutando i ragazzi a valorizzare la propria creatività, sperimentando attraverso la fotografia un modo diverso di apprendere, osservare e raccontare la realtà.







Ogni immagine in mostra riporta un QR code che rimanda al seguente link https://www.neapolisart.it/riscatta-lobiettivo-la-mostra/, attraverso il quale è possibile vedere l’intera esposizione e geolocalizzare le postazioni degli altri manifesti. Oltre alla mostra vera e propria, saranno visibili immagini di backstage con contenuti video e audio a cura degli studenti e il loro personali feedback.







Gli studenti della IV sezione B che hanno partecipato al progetto:Teresa Angelino, Marika Attanasio, Sara Cario, Federica D’Errico, Michele De Falco, Aurelia De Vito, Luisa De Vito, Irene Giamia, Sofia Leongito, Rossella Natullo, Rosa Testa, Lorena Tortora, Francesca Troise,Nia Tsiklauri