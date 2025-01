Calo termico nel weekend. Pioggia al nord e neve sulle Alpi

Il tempo, in miglioramento in questi giorni, comincerà a peggiorare a partire da giovedì

La presenza di una vasta e profonda circolazione depressionaria sui settori settentrionali del continente condiziona il tempo anche sul Mediterraneo: una perturbazione sta infatti transitando sull’Italia portando condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del nord, con piogge e acquazzoni diffusi con neve sulle Alpi oltre i 1400-1600 metri. Il tempo sarà in miglioramento nei prossimi giorni, anche se con molte nuvole, basse e compatte. Un nuovo peggioramento è previsto giovedì, soprattutto sulle regioni settentrionali sempre con neve a quote relativamente elevate. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano poi dal weekend una fase più fredda con l’alta pressione in elevazione verso le isole Britanniche e correnti orientali sul Mediterraneo. Possibile un calo termico con valori sotto la media e qualche nevicata a bassa quota.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD Al mattino coperto sulle regioni orientali con precipitazioni sparse, nevose sulle Alpi dai 1400-1600 metri; piogge anche tra Emilia Romagna e Liguria di Levante. Al pomeriggio ancora qualche precipitazione sul Triveneto, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Nebbie o nubi basse lungo la pianura Padana e su coste e pianure del Triveneto.

AL CENTRO Al mattino cieli coperti su tutti i settori con isolati piovaschi tra Toscana e basso Lazio. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito, con poche variazioni. In serata condizioni meteo stabili con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori con deboli piogge tra Campania e Sardegna occidentale. Al pomeriggio ancora qualche piovasco atteso sulle coste Campane, variabile altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari, maggiori spazi di sereno sulle isole maggiori.

Temperature minime in rialzo sul Triveneto e sulle regioni meridionali, stazionarie o in calo altrove. Massime in generale rialzo, salvo un calo dei valori termici sulla Sardegna.

Previsioni meteo per domani

AL NORD Tempo asciutto sulle regioni settentrionali ma con molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio, anche basse e compatte su coste e pianure Peggiora tra la sera e la notte con piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 1000-1500 metri sulle Alpi.

AL CENTRO Condizioni di tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e irregolarmente nuvolosi nel pomeriggio, con addensamenti anche bassi e compatti. Molte nuvole anche in serata e nottata con deboli piogge sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo asciutto sulle regioni meridionali sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Ancora tempo stabile in serata e nottata con maggiori addensamenti in transito.