Caldo record sull’Italia, temperature fino a 28°. Ecco quanto durerà

Una prima variazione potrebbe affacciarsi solo intorno al 10 aprile, con il possibile ingresso di un vortice da Nord con instabilità annessa su buona parte del Paese. È un clima da fine maggio o inizio giugno, con valori che si attestano molto sopra le medie del periodo, rendendo queste festività tra le più calde degli ultimi decenni

Niente pioggia, temperature in aumento, sole su tutta l’Italia . Quest’anno le festività Pasquali hanno rotto ogni statistica. Il merito? L’anticiclone subtropicale che blinderà il nostro Paese almeno fino all’8-9 di aprile. A garantire questa stabilità eccezionale è una struttura di alta pressione molto robusta. Si tratta di un anticiclone ibrido, nato con una matrice oceanica azzorriana ma che si è fuso con un richiamo di aria calda di origine subtropicale proveniente dal Nord Africa. Il risultato è una bolla di calore che sta portando condizioni di stabilità che raramente si riscontrano durante la prima decade di aprile.

Una prima variazione potrebbe affacciarsi solo intorno al 10 aprile, con il possibile ingresso di un vortice da Nord con instabilità annessa su buona parte del Paese. È un clima da fine maggio o inizio giugno, con valori che si attestano molto sopra le medie del periodo, rendendo queste festività tra le più calde degli ultimi decenni. L’unica eccezione è la Liguria, dove il richiamo di correnti umide da sud, scivolando sulla superficie del mare ancora fredda, genera la tipica «maccaja»: una copertura di nubi basse e stratificate che rende il clima più uggioso e fresco lungo la fascia costiera. Questo fenomeno classico delle configurazioni anticicloniche primaverili terrà le temperature a Genova sotto i 18°C.

Il ritorno del maltempo

Il fronte freddo dovrebbe irrompere sull’Italia nella giornata di venerdì con un aumento delle nubi fin dalla mattina sulle Alpi ma con rovesci e temporali che dovrebbero arrivare al Nord solo nel pomeriggio conquistando anche una parte del Centro. La neve potrebbe cadere anche sotto ai 900m verso sera sull’Appennino centro settentrionale. Il Sud non risentirebbe ancora di particolari insidie vedendo ancora tempo stabile fino a sera. Atteso un sensibile rinforzo della ventilazione con forte Bora o Grecale sul medio alto Adriatico e Scirocco teso al Sud. Le temperature tenderanno a calare al Centro e al Nord. Tra la notte di sabato e la prima parte della giornata di sabato il fronte freddo transiterà anche sulle regioni meridionali portando rovesci, temporali, grandinate e neve in montagna in un contesto molto ventoso. Al Nord e sulle regioni centrali tirreniche il tempo dovrebbe migliorare completamente. Temperature in ulteriore calo e spesso sotto la media.

Martedì 7

Secondo le previsioni nella giornata di oggi martedì al Nord sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti bassi sulla Liguria, più diffusi al mattino e in parziale diradamento nel pomeriggio. Centro, sereno o poco nuvoloso con qualche nube bassa sui litorali toscani settentrionali. Sud, sereno o poco nuvoloso con qualche nube bassa sull’area tirrenica. Temperature in lieve ulteriore aumento. Punte di 26°C al Centro Nord, non oltre i 23°C al Sud, più fresca la Liguria. Venti deboli variabili o a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Mercoledì 8

Nord, qualche foschia o banco di nebbia al mattino accompagnati da locali annuvolamenti sui settori di pianura tra Lombardia, Triveneto ed Emilia. Centro, qualche annuvolamento lungo il versante Adriatico ma senza fenomeni, soleggiato sulle regioni tirreniche. Sud, qualche annuvolamento in arrivo su Molise e Puglia, variabilità diurna sulla Basilicata e l’Appennino dove non si esclude qualche isolato piovasco. Soleggiato altrove. Temperature in lieve calo al Nord, stabili altrove. Punte di 26°C al Centro, non oltre i 23°C al Sud, più fresca la Liguria. Venti in rinforzo dai quadranti nord orientali fino a moderati con locali rinforzi sull’Adriatico. Mari, fino a mosso l’Adriatico, poco mossi gli altri.

Giovedì 9