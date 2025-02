Bimba di 3 anni muore in ospedale a Taranto , 12 medici indagati

La povera bambina, era stata ricoverata per un ascesso faringeo e le sue condizioni sono progressivamente peggiorate, sino al decesso per arresto cardiaco,

La Procura della Repubblica di Taranto ha iscritto nel registro degli indagati 12 medici dell’ Ospedale SS. Annunziata, il principale ospedale del capoluogo jonico. L’ipotesi di reato su cui si indaga è di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. L’iscrizione dei medici è da mettere in relazione al decesso della bambina di tre anni di Ginosa Marina (Taranto) avvenuto il 12 febbraio nel reparto di Pediatria, dove era stata ricoverata, dopo il trasferimento dall’ospedale di Castellaneta (Taranto).

La bambina deceduta per arresto cardiaco era stata ricoverata per un ascesso faringeo e le sue condizioni subito dopo sono peggiorate progressivamente. Il pm Francesco Ciardo ha disposto l’autopsia per mercoledì . Il quesito posto dal magistrato inquirente al medico legale Alberto Tortorella riguarda le cause della morte della piccola e se vi siano o meno colpe mediche nella precipitazione del quadro clinico. Sotto accusa sono finiti 8 medici del reparto di Pediatria e di Radiologia e poi altri 2 medici del reparto Otorinolaringoiatra dell’ospedale Santissima Annunziata, ed un infettivologo dell’ospedale Moscati.