Berrettini e Sinner portano l’Italia in finale di Coppa Davis

di Silvia Signore

L’Italia torna in finale di Coppa Davis, a distanza di un anno dallo storico successo del 2023, un trionfo che mancava da 47 anni. Alla fine con qualche fatica di troppo Berrettini e Sinner completano la missione portando l’Italia, per la seconda volta consecutiva, in finale di Coppa Davis. La sfida con l’Australia si è aperta con la vittoria in tre set (6-7, 6-3 7-6) di Matteo Berrettini contro Thanasi Kokkinakis . Il tennista romano, preferito a Musetti, è tornato alla vittoria nel singolare spianando la strada al numero uno del mondo. Jannik Sinner a sua volta si è liberato, per l’ennesima volta, di Alex De Minaur, superato in due set (6-3, 6-4). Oggi alle 16 la sfida con gli olandesi per la conquista dell’insalatiera.

“È stata dura ma con tanti tifosi italiani in tribuna e un’atmosfera cosi’ è più facile far bene”, ha spiegato Sinner a fine partita “Matteo ha lottato e portato il primo punto, io volevo chiudere ed è andata bene“, ha aggiunto, “è magnifico essere di nuovo in finale dopo un anno. Daremo il 100% con l’Olanda e vedremo come andrà. Grazie mille a tutti!”, ha aggiunto in italiano rivolgendosi al pubblico. Sinner ha una striscia aperta di vittorie in singolare (13, complessivamente sono 72 nel 2024) e in Davis non perde da due anni ed è reduce da 8 successi di fila tra singolo e doppio.

“Non sono scontati i gironi, non sono scontati i quarti e lo avete visto con la Spagna e gli Stati Uniti. Arrivare in finale è importante per noi, vuol dire aver lavorato bene”: e’ il commento del capitano dell’Italia Filippo Volandri ai microfoni di Rai Sport. “Sinner ora deve riposare, viene da una stagione lunga e importantissima, dobbiamo raccogliere le energie perché abbiamo un giorno in meno per riposare rispetto all’Olanda – ha aggiunto – Berrettini oggi ha giocato una partita lunga, la sua reazione nel secondo set e’ stata importantissima. Sinner non è scontato che ogni volta che va in campo distrugga il suo avversario. Musetti si è allenato, ha recuperato e sta bene, i doppi sono carichi. Abbiamo più di una opzione”. Sull’eventuale opzione Sinner-Berrettini come coppa di doppio, Volandri non si è sbilanciato: “Ci abbiamo lavorato tantissimo, anche negli anni scorsi, sono due ragazzi importanti come tutto il resto del gruppo. Loro si trovano bene e si rispettano, è importante averli qui. Ma un pensiero va anche a chi ci ha portato a Malaga, a Cobolli e Arnaldi, senza di loro oggi non parleremmo di una finale“.

L’ultimo scoglio è la squadra dell’ Olanda guidata dal capitano Paul Haarhuis che ha parlato così degli azzurri e del fenomeno altoatesino: “Stiamo giocando così bene, i ragazzi stanno prendendo fiducia da queste vittorie. Ma le altre semifinaliste sono squadre molto toste”, ha esordito Haarhuis che ha poi spiazzato tutti con una battuta: “L’Italia è campione in carica con Sinner, penso che dovremo avvelenare un po’ il loro cibo”. Sicuramente con tono scherzoso, o forse un tentativo di infiammare la vigilia di una finale, Haarhuis ha aggiunto: “Dobbiamo andare in campo con grandi attributi domenica. Quello che stiamo facendo è davvero grande, perché non abbiamo giocatori nei primi 5, 10 o 15 al mondo. Ma questo è un lavoro di squadra. Negli anni passati abbiamo dimostrato che possiamo esserci”. Poi su Sinner conclude: “Sinner è emerso per la sua calma nei momenti di tensione. La personalità e il suo talento giocano un ruolo dietro le sue vittorie. Abbiamo visto la stessa cosa anche con altri giocatori italiani nel corso degli anni. Tradizionalmente tendono a essere piuttosto eccitabili in campo, ma Sinner è diverso. Ciò che Sinner ha è una personalità più tedesca. Si presenta e basta, fa i fatti suoi e ha tutto”.

L’Italia, in caso di vittoria, diventerebbe la sesta nazionale a vincere la Coppa Davis per due volte di seguito da quando il Challenge Round fu abolito nel 1971. Prima degli azzurri ci sono riusciti gli Usa (1978-9 e 1981-2), Svezia (1984-5 e 1997-8), Germania (1988-9), Spagna (2008-9) e Repubblica Ceca (2012-3) e sarebbe, in tutto, l’ottava difesa del titolo riuscita da 53 anni a questa parte.

Italia-Olanda, i precedenti