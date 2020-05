BDO Italia S.p.A. e Studio legale Omnia insieme per le imprese del Territorio

Un incontro fra i professionisti per pianificare la ripresa delle attività imprenditoriali. BDO Italia e Studio Legale Omnia offrono insieme strumenti utili, integrati e multidisciplinari per soddisfare le specifiche esigenze imprenditoriali

ROMA – Nasce a Bari un’alleanza fra lo Studio legale OMNIA ed i professionisti dell’ufficio di Bari di BDO Italia S.p.A., che hanno avviato un percorso volto a supportare i protagonisti dell’economia locale fornendo, ciascuno secondo le proprie competenze, servizi integrati e proponendo alle imprese un incontro personalizzato per poter ascoltare le esigenze ed i dubbi legati alla situazione emergenziale, nell’ottica di una rapida ripresa dei mercati.

Questo momento storico impone ad ogni imprenditore di soffermarsi ad analizzare il proprio modello di business e la propria struttura per fare delle scelte. In particolare, mai come oggi, i protagonisti di impresa sono chiamati a decidere se consolidare e rilanciare l’attività aziendale, adottando tutte le misure utili per tutelare la propria azienda e pianificare nuovi interventi, cedere la propria attività oppure continuarla in forma aggregata con nuovi Partners, industriali o solo di capitale, utilizzando strumenti avanzati sia di corporate finance sia di aggregazioni di rete con altre imprese; cessare l’attività in maniera ordinata, avendo cura della situazione complessiva, dei rapporti con i creditori e delle specifiche situazioni patrimoniali dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei soci e/o dei fideiussori da tutelare.

Con una consulenza tecnica qualificata sarà più facile individuare insieme nuovi percorsi e soluzioni concrete per affrontare al meglio la crisi attuale ed aumentare la competitività aziendale.

BDO Italia e Studio Legale Omnia offrono insieme strumenti utili, integrati e multidisciplinari per soddisfare le specifiche esigenze imprenditoriali, come l’ Assistenza nella predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, attraverso servizi di revisione contabile e assurance, monitoraggio e compliance legale.

Altrettanto importante è l’assistenza legale in ambito finanziario per valutare strumenti di corporate finance come ad esempio quotazione sull’AIM, emissione di mini-bond, Fondo di Garanzia, Equity Crowdfunding e accesso a finanziamenti statali e regionali;

La nuova alleanza legale barese intende offrire al mercato dell’impresa l’analisi, studio ed assistenza per progetti di consolidamento e restructuring del debito societario, predisposizione ed esecuzione di Piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione e concordati;

Altrettanto importante è la pianificazione e protezione patrimoniale per l’imprenditore e la sua famiglia; l’ Advisoring legale e contabile in operazioni societarie straordinarie e M&A; l’assistenza legale in materia di responsabilità degli organi sociali, di controllo e di vigilanza e la predisposizione e compliance dei modelli di gestione e controllo ex Dlgs. 231/2001.