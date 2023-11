Ballando sotto le Stelle o nelle stalle ?

Abbiamo guardato e confrontato i due programmi televisivi del sabato sera delle reti ammiraglie RAi e MEDIASET, cioè “Ballando sotto le Stelle” e “Tu si Que Vales” ed abbiamo capito le ragioni per le quali questo programma che vede presente Maria De Filippi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli prevale ormai da nei confronti di quello RAI condotto da Milly Carlucci. La mancanza di inutili sterili polemiche, che definire vergognose è dire poco.

L’ottava puntata della nuova edizione del talent show con giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto ha incollato alla tv 3.904.000 spettatori con uno share del 27,9%, mentre la quarta puntata della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli ha attratto 3.717.000 spettatori pari al 23,2% di share.

Assistere alle polemiche isteriche dell’ “alzapalette” Selvaggia Lucarelli , a cui si affida inutilmente la Carlucci per attrarre il pubblico televisivo è quanto di più triste e squallido, sopratutto pensando che questa “tuttologa del niente” sotto mentite spoglie di giurata, viene retribuita dai soldi del contribuente, cioè del Servizio Pubblico Televisivo.

Resta da chiedersi per quale motivo la RAI debba stipendiare una persona come la Lucarelli che non ha alcuna esperienza del mondo del ballo, e che ha mostrato il peggio del peggio di stesso nella precedente edizione a cui ha partecipato come concorrente il suo pressochè semisconosciuto compagno. ieri sera sono volati gli stracci tra il vulcanico Teo Mammuccari, nela veste di ballerino-concorrente con la Lucarelli, incompetente giudice del programma. I loro battibecchi sono nati dalla prima puntata del programma. Mammuccari ha tirato fuori dal cassetto una antica “tenera” amicizia con la Lucarelli , senza mai spiegare bene a cosa volesse alludere. Motivo per cui giurata Selvaggia gli ha affibbiato puntualmente voti sempre più . Da qui l’ennesimo ultimo scontro in diretta quando Mammuccari ha detto alla giurata: “La mia vittoria sarà prendere il tuo posto”.

Giovanni Terzi furioso a Ballando con Le Stelle: “Faccio la chemio da 3 anni ma a voi non interessa”

Il livello più basso del programma RAI è stato quello contestato anche da Giovanni Terzi, giornalista e prossimo marito di Simona Ventura, il quale dopo la sua esibizione si è sfogato (legittimamente secondo noi) in relazione a quanto è accaduto nella puntata dello scorso sabato quando la giuria aveva snobbato una clip dedicata ai medici e alla ricerca. ” Io non ho mai pensato di essere Fred Astaire, ma non pensavo neanche di essere l’uomo invisibile – ha detto Terzi -. La cosa che mi è dispiaciuta di più è che davanti a messaggi importanti di cui sono portatore non c’era nemmeno l’attenzione di voler guardare. Quando finirà l’esperienza di Ballando con le stelle tornerò a fare il mio mestiere. Ma ci sono dei medici che nella clip parlano della ricerca, quella ricerca che ha permesso a me di venire qui, ballare e non far fatica. Quella ricerca che dodici anni fa non c’era e che in tre anni con questa malattia ha ucciso mia madre“.

Il giornalista milanese ha aggiunto: “Io non accetto che ci siano risolini o persone che non prestano attenzione a cose importanti. Ma la clip voi nemmeno la guardavate. Se vedo una giuria disattenta su certi temi ci rimango male e credo sia normale. Io devo darmi una svegliata? Io ogni mese faccio la chemio da tre anni”.