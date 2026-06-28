Austria, il ritorno di Russell ! Antonelli e Verstappen sul podio

Delusione nel team Ferrari, sopratutto considerando la posizione di partenza delle due Rosse: Charles Leclerc, pur essendo partito secondo, ha concluso la gara in ottava posizione, in grande difficoltà non riuscendo ancora ad essere a suo agio con la vettura fin dalla partenza, dove ha perso posizioni non solo su George Hamilton

George Russell porta a termine un weekend perfetto facendo sventolare per primo nel GP d’Austria la bandiera a scacchi, vincendo la sua seconda gara della stagione di F1 dopo l’esordio di Melbourne. E’ tornato sul gradino più alto del podio, tre mesi dopo la partenza di questo campionato, , seguito da un incredibile Max Verstappen che, dopo l’incidente di sabato in qualifica, partendo in quinta posizione ha completato una gara guidando con grande aggressività su una pista che lo ha visto vincere più di chiunque altro in carriera. Al terzo gradino del podio Kimi Antonelli attuale leader del Mondiale, scattato dalla quarta piazza dopo la caotica qualifica in cui era rimasto beffato dalla bandiera gialla sul finale, è riuscito a conquistare il podio, portando a casa punti importanti in ottica classifica, che vede Russell scavalcare Hamilton e conquistare la seconda posizione, distaccato da 40 punti con Antonelli, ed il pilota britannico della Ferrari al terzo posto, attualmente a 46 dalla vetta.

Delusione nel team Ferrari, sopratutto considerando la posizione di partenza delle due Rosse: Charles Leclerc, pur essendo partito secondo, ha concluso la gara in ottava posizione, in grande difficoltà non riuscendo ancora ad essere a suo agio con la vettura fin dalla partenza, dove ha perso posizioni non solo su George Hamilton, ma anche su Max Verstappen e poi su Kimi Antonelli. Più soddisfacente la gara del sette volte iridato britannico, che, partito terzo, è arrivato in quinta posizione all’arrivo , perdendo posizione su Antonelli e sulla McLaren di Oscar Piastri, ma comunque non soddisfatto delle prestazioni della Ferrari in Austria, che proprio al Red Bull Ring introduceva il suo primo aggiornamento motoristico della stagione grazie allo sblocco del meccanismo Aduo, con un piccolo vantaggio in termini di potenza della power unit, stimato intorno ai 5-7 cavalli. Un passo in avanti ma non ancora abbastanza per competere su questa pista con i motori Mercedes , in una gara dove si sono viste anche le difficoltà della Ferrari nella gestione delle gomme, problema che non era emerso con il caldo di Barcellona: per entrambi i piloti del Cavallino l’unica gomma che sembrava funzionare in Austria, come da previsione è stata quella soft, mentre con gomme medie e dure la SF-26 non ha mai trovato la giusta aderenza .

Hamilton: “Troppo gap sul rettilineo”

Il pilota britannico a Sky Sport: “L’avevamo visto già venerdì che eravamo più veloci in curva e perdevamo 6 decimi in rettilineo. Ieri abbiamo migliorato facendo un ottimo lavoro in nottata, mentre oggi c’era anche il surriscaldamento. La macchina scivolava e il bilanciamento era molto difficile. Pensavo di poter tenere il ritmo di russell all’inizio ma le gomme hanno iniziato subito a degradare, non mi aspettavo questa differenza. Qui siamo in altitudine e pensavamo di avere possibilità migliori, ma non è andata così – aggiunge – Penso che il gap sia molto molto grande, non so se sia colmabile in una stagione. Ci vogliono mesi per testare e sviluppare l’affidabilità di cambiamenti necessari, penso potremo fare progressi più avanti. Ci aspettano alcune gare molto impegnative, come a Silverstone dove ci sono lunghi rettilinei, ma ci saranno poi altre piste con tante curve“

Leclerc: “Faccio ancora fatica con questa vettura”

Il pilota monegasco a Sky Sport: “Il gap con Mercedes è colmabile, ma a livello di motore per ora facciamo tanta fatica. Oggi il passo non c’era, abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più. In questi momenti devo solo tenere la testa bassa, continuare a lavorare per trovare la quadra con questa macchina con cui ho fatto fatica“

Può invece essere soddisfatto Antonelli che, nonostante la terza posizione finale e i problemi ai freni nelle prime fasi della sua gara, ha avuto il miglior passo per gran parte del GP , ritrovandosi sul finale a battagliare con Verstappen per la seconda posizione . Ottima anche la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che nel circuito di casa introduceva un grande numero di aggiornamenti e che gli hanno consentito di lottare vicino alla vetta della classifica, con il rammarico di una strategia difensiva un po’ conservativa che non ha regalato al pubblico la possibilità di vedere un finale acceso con il pilota della Mercedes. Bene anche l’altra Red Bull, guidata dal pilota francese Isack Hadjar, arrivato sesto ma davanti a Norris e Leclerc.

Antonelli: “Minimizzato i danni”

Il pilota italiano leader del mondiale : “Sono stato un po’ troppo entusiasta nei primi giri e ho commesso degli errori, perdendo diversi secondi. Dopo il cambio gomme ho resettato tutto e il passo era veramente ottimo. È stato un peccato entrare nella festa un po’ troppo tardi. Con qualche giro in più sarebbe stato più divertente per me. Abbiamo minimizzato i danni“.

Giornata ancora una volta deludente per i campioni del mondo in carica della McLaren : Oscar Piastri, classificatosi quarto, è riuscito ad arrivare davanti ad entrambe le Ferrari, guidando con un ritmo sicuro per tutto il percorso di gara, mentre Lando Norris è apparso molto meno a suo agio con la vettura, arrivando alla bandiera a scacchi solo settimo.

Russell: “Ultime due gare vitali”

Le parole di George Russel al parco chiuso: “Sono felice di tornare sul gradini più alto, è passato un po’ di tempo e voglio godermela insieme al mio team. Ci siamo rimessi in carreggiata dopo un periodo difficile di forma, oggi Max e la Red Bull era davvero veloce e complimenti a lui. Oggi è stata una bella gara. Ho dovuto spingere al limite, perchè dietro erano tutti e due veloci. Il team ha trovato le tempistiche perfette per i pit stop. Il Mondiale? Le gare difficili ti mettono alla prova a livello psicologico, gli ultimi weekend sono stati vitali per ricordarmi che sono ancora capace. Non vedo l’ora di andare a Silverstone davanti ai tifosi di casa, sono sicuro sarà grandioso“,



Ordine d’arrivo del GP d’Austria:

1. Russell (Mercedes) 71 giri

2. Verstappen (Red Bull) +1″611

3. Antonelli (Mercedes) +1″986

4. Piastri (McLaren) +21″809

5. Hamilton (Ferrari) +26″393

6. Hadjar (Red Bull) +29″399

7. Norris (McLaren) +31″505

8. Leclerc (Ferrari) +45″659

9. Lawson (Racing Bulls) a 1 giro

10. Lindblad (Racing Bulls) a 1 giro

11. Bortoleto (Audi) a 1 giro

12. Hülkenberg (Audi) a 1 giro

13. Gasly (Alpine) a 1 giro

14. Bearman (Haas) a 1 giro

15. Colapinto (Alpine) a 1 giro

16. Ocon (Haas) a 2 giri

17. Albon (Williams) a 2 giri

18. Alonso (Aston Martin) a 3 giri

Ritirati:

– Stroll (Aston Martin) 26 giri su 71

– Sainz (Williams) 48 giri su 71

– Perez (Cadillac) 67 giri su 71

La classifica del Mondiale dopo il GP d’Austria: