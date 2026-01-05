MENU
5 Gennaio 2026 20:33
5 Gennaio 2026 20:33

Assalto a portavalori lungo l’autostrada A14: due mezzi incendiati

L'assalto è avvenuto questa mattina intorno alle 6:30 all'altezza di Ortona. I rapinatori hanno lasciato chiodi e fumogeni lungo la strada per agire e fuggire indisturbati

Assalto a un portavalori in Abruzzo nel Chietino, dove è stato assaltato questa mattina intorno alle 6:30 lungo l’autostrada A14 (km 402), in direzione nord, all’altezza di Ortona. Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle fiamme. Il bottino dell’assalto al portavalori ammonterebbe a circa 400mila euro. Oltre al camion di traverso, ai fumogeni, ai veicoli incendiati e ai chiodi a terra, i malviventi avrebbero sparato colpi di arma da fuoco contro il mezzo blindato per costringerlo a fermarsi. La banda, si apprende, avrebbe usato un ordigno esplosivo per aprire il mezzo e la cassaforte, mentre gli operatori erano a bordo. Poi i malviventi, entrati in azione a bordo di auto di grossa cilindrata, si sono dati alla fuga con il bottino. 

Immagini telecamere di Autostrade per l’Italia sull’A14 coinvolta dall’assalto al portavalori

Nella rapina sono rimaste coinvolte tre auto e un camion. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia Stradale di Pescara, che stanno effettuando gli accertamenti necessari, oltre a vigili del fuoco e 118. Lungo il tratto interessato, il traffico risulta bloccato, chi viaggia verso Pescara deve uscire ad Ortona e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in autostrada a Pescara Sud.

Immagini telecamere di Autostrade per l’Italia sull’A14

| notizia in aggiornamento |

Cerca nel sito