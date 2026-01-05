Assalto a portavalori lungo l’autostrada A14: due mezzi incendiati

Assalto a un portavalori in Abruzzo nel Chietino, dove è stato assaltato questa mattina intorno alle 6:30 lungo l’autostrada A14 (km 402), in direzione nord, all’altezza di Ortona. Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle fiamme. Il bottino dell’assalto al portavalori ammonterebbe a circa 400mila euro. Oltre al camion di traverso, ai fumogeni, ai veicoli incendiati e ai chiodi a terra, i malviventi avrebbero sparato colpi di arma da fuoco contro il mezzo blindato per costringerlo a fermarsi. La banda, si apprende, avrebbe usato un ordigno esplosivo per aprire il mezzo e la cassaforte, mentre gli operatori erano a bordo. Poi i malviventi, entrati in azione a bordo di auto di grossa cilindrata, si sono dati alla fuga con il bottino.
Nella rapina sono rimaste coinvolte tre auto e un camion. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia Stradale di Pescara, che stanno effettuando gli accertamenti necessari, oltre a vigili del fuoco e 118. Lungo il tratto interessato, il traffico risulta bloccato, chi viaggia verso Pescara deve uscire ad Ortona e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in autostrada a Pescara Sud.
| notizia in aggiornamento |