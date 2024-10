Arrestato Gustavo Nocella boss della camorra. Si nascondeva in Colombia

“La sua carriera criminale è culminata nelle ultime ore – scrive il presidente Gustavo Petro – in un esclusivo appartamento di Medellin“, quando i commando della Polizia Nazionale colombiana hanno emesso un Avviso Rosso Interpol, emesso dalla Dda di Napoli per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. “La fase finale dell’Operazione Minerva – rende noto il presidente colombiano – ha cominciato a prendere forma sei mesi fa quando la Polizia Nazionale, in coordinamento con EUROPOL, i Carabinieri italiani e le autorita’ del Regno Unito, si sono scambiate informazioni che hanno permesso loro di stabilire che il fuggitivo aveva la sua centrale operativa in Colombia. La lotta per il controllo del traffico di droga non è contro i contadini, è contro i padroni”.

Secondo gli investigatori Nocella era incaricato di coordinare la logistica delle spedizioni di cloridrato di cocaina via mare dalla Colombia ad Amsterdam, utilizzando navi e barche a vela. E, da questa città, trasportava le spedizioni fino a Napoli utilizzando camion pesanti, automobili e anche mezzi di servizio pubblico. “Questa operazione è il risultato di una fluida cooperazione internazionale che ci ha permesso di catturare più di 40 trafficanti di droga invisibili”, ha dichiarato il Direttore Generale della Polizia colombiana, Generale William René Salamanca Ramirez, ed aggiunto che si tratta di “un colpo mortale per questi clan criminali che incide sui collegamenti del narcotraffico internazionale andando a colpire direttamente la capacità di coordinare l’ottenimento, il trasporto, lo stoccaggio e l’esportazione di cocaina“.

La passione per il biliardo l’ ha tradito. La Polizia Nazionale colombiana aveva avviato le indagini e scoperto la sua passione per il biliardo lo aveva individuato, con relativo acquisto di un nuovo tavolo ogni volta che cambiava nascondiglio ogni tre mesi, sempre in affitto e in appartamenti che costavano fino a 25 milioni di pesos colombiani al mese (più o meno 5.400 euro); durante gli appostamenti Nocella è stato osservato mentre girava nei centri commerciali della zona.