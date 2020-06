Arrestato a Napoli il giornalista Emilio Fede

L’ex direttore del TG4 condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi nell’ambito del processo Ruby Bis, dopo aver trascorso 7 mesi di reclusione domiciliare avrebbe dovuto scontare ancora 4 anni di servizi sociali.

ROMA – Il giornalista Emilio Fede violando così gli arresti domiciliari è arrivato in treno da Milano a Napoli per festeggiare il suo 89mo compleanno in un ristorante del lungomare di via Partenope in compagnia della moglie Diana De Feo.

Fede non avrebbe atteso l’autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza milanese e, scaduti i 7 mesi di domiciliari, si sarebbe messo in viaggio verso Napoli dopo aver informato i Carabinieri di Segrate. Due carabinieri in borghese sono arrivati nel ristorante napoletano ed hanno invitato il popolare giornalista a rientrare in albergo dove alloggiava.

Un tenente dei carabinieri in borghese ha esibito al giornalista visibilmente claudicante per una recente caduta che gli aveva procurato notevoli danni alla gamba il dispositivo del magistrato di Milano in cui Fede di fatto per la giustizia viene considerato “latitante” a seguito di evasione, e lo ha invitato cortesemente a rientrare subito nell’albergo dove poco prima aveva depositato le valigie.

I Carabinieri lo hanno quindi scortato in albergo ed interrogato, anche in contatto con il suo avvocato milanese, gli hanno intimato di non uscire in attesa della decisione per la convalida del giudice che sarebbe attesa per questa mattina. La moglie ha fatto rientro presso la sua abitazione visibilmente sotto choc per l’accaduto.

Emilio Fede sentito dall’Adnkronos ha raccontato che il suo arresto «è stata una cosa terrorizzante. Compivo gli anni e da Milano, con i domiciliari finiti, sono partito per trascorrere due giorni con mia moglie. Siamo andati al ristorante a mangiare una pizza io e lei, e li’ sono arrivati i carabinieri, notificandomi gli arresti per il reato di evasione». «Mi viene contestato di essere partito da Milano quando non c’era ancora la firma sui servizi sociali. Sono stato accompagnato in albergo e ora non posso nemmeno affacciarmi alla finestra – dice ancora Fede– Io sono claustrofobico, sono stato operato alle vertebre e non posso camminare da solo, devo essere accompagnato e con il bastone. E’ stato un arresto davanti a tutti, sono terrorizzato, che si possa prendere un essere umano, non Emilio Fede, e arrestarlo così».