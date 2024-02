Arrestati dal Ros Carabinieri i latitanti Marco Raduano e Gianluigi Troiano

I Carabinieri del R.O.S., col supporto in fase esecutiva della Gendarmeria Francese e della Unidad Central Operativa della Guardia Civil Spagnola territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ai mandati di arresto europeo emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari, su richiesta della locale D.D.A, a carico di Marco Raduano e di Gianluigi Troiano, condannati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l’attività dell’associazione operante da almeno un decennio nel comprensorio di Vieste, già nota alle cronache giudiziarie come “clan Raduano“.

L’arresto ha origine da un’indagine del R.O.S. che si è concentrata sulle dinamiche criminali riconducibili sotto il profilo organizzativo alla figura di vertice di Marco Raduano e di Gianluigi Troiano quale sottocapo e organizzatore, personalità forti rivelatesi capaci di attrarre a loro soggetti in grado di agevolare gli scopi dell’organizzazione mafiosa.

Marco Raduano si era reso protagonista di una plateale evasione il 24 febbraio dello scorso anno2023, calandosi con lenzuola annodate dall’alto muro di cinta del penitenziario di Badu e Carros (Nuoro). Il boss di Vieste è stato localizzato e catturato in Corsica, giovedì, 1 febbraio, dal ROS Carabinieri insieme alla Gendarmeria Francese , mentre cenava in un elegante ristorante nella città di Bastia, in Corsica in compagnia di una ragazza. Raduano era considerato uno dei tre italiani inserito nella lista dei latitanti più pericolosi presenti nel sito della Europol con Enfast, la rete europea delle Unità Ricerche Attive Latitanti. Oltre a tutto ciò, Marco Raduano è imputato (il processo è in corso) per l’omicidio di Giuseppe Silvestri avvenuto in Monte Sant’Angelo (FG) il 21 marzo 2017, e per l’omicidio di Omar Trotta, avvenuto a Vieste (FG) il 27 luglio 2017, delitto quest’ultimo per il quale è anche imputato, in concorso, il Troiano.

Raduano è inoltre accusato anche dell’agguato fallito a Giovanni Caterino , l’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo perché considerato il basista della banda autrice della strage di San Marco in Lamis, messa a segno il 9 agosto del 2017 nei pressi della vecchia stazione del centro garganico quando vennero giustiziati il boss della mafia di Manfredonia, Mario Luciano Romito, ed il suo autista e cognato Matteo De Palma e i due i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, contadini innocenti testimoni involontari della strage.

Gianluigi Troiano numero due della mafia garganica, era evaso dagli arresti domiciliari che scontava a Campomarino (CB) nel settembre 2021 e che da quel momento aveva fatto perdere le proprie tracce, invece è stato rintracciato ed arrestato dai ROS con la collaborazione della Unidad Central Operativa della Guardia Civil Spagnola a Otura, piccolo centro nei pressi di Granada in Spagna mentre si recava all’ufficio postale a ritirare un pacco, ed adesso dovrà scontare la pena di 9 anni e 2 mesi di reclusione.

“L’arresto oggi dei latitanti Marco Raduano e Gianluigi Troiano è un segnale molto importante per i cittadini del Foggiano e per tutti i pugliesi: nessuno dei più pericolosi latitanti resterà impunito perché la professionalità dei nostri inquirenti è superiore a qualsiasi caratura criminale. Per questo ringrazio i carabinieri del Ros e le Procure antimafia che hanno collaborato per giungere a questo risultato” ha dichiarato Michele Emiliano presidente della Regione Puglia, aggiungendo ” La Regione è al fianco dei cittadini che hanno dovuto soffrire per le azioni criminali dei clan e, anche grazie alle politiche di antimafia sociale che promuoviamo nel solco di quanto tracciato da Stefano Fumarulo, lavoriamo per prevenire l’occupazione mafiosa dei territori in stretta sinergia con le istituzioni, la magistratura, le forze dell’ordine, le scuole e gli operatori sociali”.