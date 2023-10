Arrestata la moglie del deputato Soumahoro, Liliane Murekatete. Ai domiciliari anche la suocera

Poste agli arresti domiciliari Liliane Murekatete moglie del parlamentare Aboubakar Soumahor o e la suocera Marie Therede Mukamatsindo. Le misure cautelari sono state effettuate dalla Guardia di Finanza su disposizione dal gip di Latina nell’ambito della gestione di cooperative che si occupavano della gestione di migranti e di minori non accompagnati nella provincia di Latina, con fondi pubblici percepiti da diversi Enti (Prefettura, Regione, Enti locali etc.) destinati a specifici progetti o piani di assistenza riguardanti i richiedenti asilo e i minori non accompagnati, fornendo tuttavia un servizio inadeguato e comunque difforme rispetto a quello pattuito.

Nell’ordinanza del gip di Latina si legge che dalle indagine è emerso “un collaudato sistema fraudolento fondato sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e altri costi inesistenti, adoperati dalla Karibu nelle dichiarazioni relative agli anni 2015-2016-2017-2018 e 2019, non solo con la specifica finalità evasiva (inserendo in dichiarazione costi non deducibili) ma anche per giustificare in sede di rendicontazione, la richiesta di finanziamenti alla Direzione Centrale del ‘sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati”’.

“Come ampiamente ricostruito dalla documentazione acquisita e sintetizzato nell’informativa della Guardia di Finanza di Latina (datata febbraio 2021), negli anni la Karibu ha percepito fondi pubblici da diversi enti statali, poiché è stata ente attuatore di diversi progetti indicati come: Cas (centri accoglienza straordinaria), Sprar (sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati) servizio di accoglienza minori e, ancora, progetto rete antitratta’‘ spiega il gip. “Le condotte risultano volontarie e consapevolmente mirate ad un risparmio di spesa (e successiva distrazione) dei fondi pubblici percepiti“.

L’ordinanza cautelare interessa anche Michel Rokundo , fratellastro di “Lady Soumahoro“: lui non è stato arrestato,ma avrà l’obbligo di dimora in provincia di Alessandria. Il nucleo familiare del parlamentare Soumahor o è accusato di “frode in pubbliche fornitura, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio” .

Michel Rokundo, fratellastro di “Lady Soumahoro”

Disposto il sequestro di beni per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro , vale a dire la somma di denaro pubblico che la Guardia di Finanza ha certificato essere stata spesa per finalità diverse da quella della gestione dei centri d’accoglienza che facevano capo alla cooperativa Karibù, del Consorzio A.I.O. Italia (Agenzia per l’inclusione e i diritti in Italia ) nonché la Jambo Africa (per il tramite della Karibù) La Procura di Latina spiega che : “I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) a seguito dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza della cooperativa Karibù e di autoriciclaggio di parte di dette somme, che sono state trasferite all’estero (Ruanda, Belgio e Portogallo) e reimpiegate in attività imprenditoriali e comunque estranee rispetto alle finalità di assistenza e gestione in Italia dei migranti e/o richiedenti asilo”.

I molti soldi pubblici destinati ai migranti venivano distratti dal gruppo alberghi, ristoranti, abbigliamento di lusso, accessori, gioielli , tra i quali emerge Liliane Muraketete moglie del parlamentare Aboubakar Soumahoro (eletto nelle liste dei Verdi-Sinistra Italiana) la quale viene accusato di aver sperperato una cifra calcolata intorno al milione di euro. L’indagine ha verificato ed analizzato anche il flusso di denaro che ha preso, in gran parte, la via dell’Africa per il finanziamento di un resort in Ruanda, mentre in Italia i centri di accoglienza venivano lasciati in pesante stato di abbandono con sovrannumero di ospiti, alloggi fatiscenti con arredamento inadeguato, condizioni igieniche carenti, derattizzazione e deblattizzazione assenti; riscaldamento assente o comunque non adeguato. Inoltre riscontrate e contestate carenze nell’erogazione dell’acqua calda, carenze nella conservazione delle carni, insufficienza e scarsa qualità del cibo, presenza di umidità e muffa nelle strutture, carenze del servizio di pulizia dei locali e dei servizi igienici, insufficiente consegna di vestiario e prodotti per l’igiene.

Liliane Muraketete e Marie Therede Mukamatsindo

Al riguardo sono esemplificative le vicende dei CAS di Aprilia (Via Lipari), di Latina (Hotel de la Ville Centrai) e di Maenza (Gasai dei Lupi) gestiti dalla Karibu nonché quelle dei CAS di Latina (Via Romagnoli e Via del Pioppeto) gestiti dal Consorzio AIO. Tali distrazioni di danaro sono state oggetto di approfondimenti investigativi che hanno consentito di ipotizzare a carico degli indagati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) a seguito dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza della cooperativa Karibu e di autoriciclaggio di parte di dette somme, che sono state trasferite all’estero (Ruanda, Belgio e Portogallo) e reimpiegate in attività imprenditoriali e comunque estranee rispetto alle finalità di assistenza e gestione in Italia dei migranti e/o richiedenti asilo.

La gestione della famiglia Soumahoro ha causato anche un pesante problema occupazionale per gli ex lavoratori della cooperativa Karibù, alcuni dei quali sono rimasti senza lavoro e stipendio da 3 anni. La loro battaglia per pretendere le proprie spettranze economiche è appena iniziata, l’udienza dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Latina è prevista il prossimo 3 ottobre.

Immediata la reazione del parlamentare Soumahoro dopo l’arresto della moglie e della suocera: “Prendo atto della misura applicata a mia moglie Liliane, null’altro ho da aggiungere o commentare, se non che continuo a confidare nella giustizia“. Il deputato Soumahoro ribadisce ancora “come è agli atti, la mia totale estraneità a tutto e chiedo nuovamente di rispettare la privacy di mio figlio“. Anche il difensore della moglie di Soumahoro, l’ avv. Lorenzo Borrè interviene nel dibattito e condanna l’interpretazione delle accuse rivolte alla sua assistita. “La notizia della conclusione delle indagini sulla cooperativa Karibu ha portato alla pubblicazione di articoli che non forniscono una corretta rappresentazione del quadro accusatorio e che in diversi casi veicolano assunti che non trovano riscontro nell’avviso notificato dalla Procura di Latina“.

Le reazioni ed i silenzi della politica