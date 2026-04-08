Apertura Stretto di Hormuz, cosa cambia con il transito delle navi: i prezzi del petrolio e risparmi per le famiglie

La fase di distensione provvisoria ha prodotto conseguentemente un alleggerimento dei costi energetici e un parziale miglioramento, del potere d’acquisto e spesa delle famiglie

La tregua di due settimane raggiunta tra Stati Uniti ed Israele con l’ Iran , seguita dalla riapertura dello Stretto di Hormuz, ha generato un effetto immediato di distensione sui mercati energetici internazionali, con ricadute positive sia sulle aspettative degli operatori sia sui costi sostenuti da famiglie e imprese. In questo contesto, il Brent è sceso sotto la soglia dei 95 dollari al barile, mentre il gas naturale scambiato ad Amsterdam è calato sotto i 45 euro per MWh. La riduzione riflette la diminuzione del premio geopolitico che si era accumulato nelle fasi di maggiore tensione internazionale e viene interpretata come un primo segnale di stabilizzazione del quadro energetico globale.

MarineTraffic ha segnalato alle ore 12 di oggi i primi attraversamenti dello Stretto di Hormuz dopo l’accordo di cessate il fuoco tra Usa e Iran. L’Iraq ha annunciato anche la riapertura del proprio spazio aereo, chiuso dall’inizio della guerra di Usa e Israele contro l’Iran. Avvio di corsa per le Borse europee questa mattina dopo la tregua di due settimane tra Usa e Iran. Francoforte balza del 4,8% con il Dax a quota 24.021 punti. Parigi sale del 3,54% con il Cac 40 a 8.200 punti e Londra di un +2,61% con il Ftse 100 a 10.620 punti. Il prezzo del gas crolla a 43 euro con la tregua Usa-Iran Crolla il prezzo del gas in avvio con l’accordo tra Usa e Iran per una tregua di due settimane, condizionato alla riapertura dello Stretto di Hormuz. I contratti Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, scendono di oltre il 19% a 43 euro al megawattora.

Secondo le analisi del Centro studi di Unimpresa, il ribasso del petrolio si traduce in una riduzione stimata di circa 8,4 centesimi al litro della componente industriale dei carburanti. Per i consumatori finali, l’impatto resta contenuto ma concreto: su un consumo medio di 60 litri nelle due settimane considerate, il risparmio si aggira intorno ai 5 euro, mentre con 120 litri può superare i 10 euro. Si tratta di un alleggerimento limitato, ma comunque utile a sostenere il clima di fiducia e a contribuire, seppur in misura moderata, al contenimento delle pressioni inflazionistiche.



L’ abbattimento dei rialzi

Più significativo risulta l’effetto sul sistema produttivo. Il calo del gas da circa 53 a 44 euro per MWh comporta un risparmio di circa 9 euro per megawattora. In questo scenario, una piccola impresa con consumi pari a 25 MWh nelle due settimane può ottenere un beneficio di circa 220 euro, mentre per realtà più energivore, con consumi intorno ai 100 MWh, il risparmio può arrivare a sfiorare i 900 euro. Un miglioramento che, pur non essendo risolutivo, contribuisce a ridurre la pressione sui costi energetici e a migliorare la competitività, in particolare nei comparti manifatturieri.

Un ulteriore segnale positivo arriva dal settore dell’autotrasporto, particolarmente sensibile alle oscillazioni del prezzo del carburante. Considerando un consumo medio di circa 625 litri per camion in due settimane, la riduzione di circa 8,4 centesimi al litro comporta un risparmio stimato di circa 52 euro per mezzo. Per una flotta di 5 veicoli il vantaggio complessivo si avvicina ai 260 euro, mentre con 10 automezzi può superare i 500 euro nello stesso periodo. In un comparto caratterizzato da margini ridotti, anche questi risparmi contribuiscono a migliorare l’equilibrio economico e a contenere gli effetti lungo la catena logistica.