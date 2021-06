APERTO UFFICIO POSTALE INTERNO AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

di REDAZIONE ECONOMIA

Inaugurato ieri a Roma un Ufficio Postale all’interno del Comando Generale della Guardia di Finanza a Roma alla presenza del presidente Maria Bianca Farina del condirettore generale Giuseppe Lasco del Gruppo Poste Italiane e e del comandante generale delle Fiamme Gialle, Gen. di Corpo d’ Armata Giuseppe Zaffarana. Un servizio che si colloca nel solco della tradizione di mutua collaborazione con le istituzioni e che rafforza lo storico legame tra Poste Italiane e le Fiamme Gialle.