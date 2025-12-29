Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: “ Da Corona solo calunnie ”

La decisione dopo le volgari accuse, lanciate da Fabrizio Corona, via social su YouTube. Mediaset: "Accogliamo la sua decisione, tuteleremo il gruppo"

Il giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset . Una decisione che arriva dopo il caso deflagrato sui socialnetwork ad opera del noto diffamatore (ex-carcerato) Fabrizio Corona nel suo programma su YouTube Al centro della vicenda, le affermazioni secondo cui esisterebbe un presunto “sistema” per favorire l’ingresso di concorrenti, o aspiranti tali, all’interno del ‘Grande Fratello Vip’, trasmissione condotta da Signorini. Dopo le perquisizioni nella sua abitazione e nello studio di postproduzione audiovisiva Corona è stato sentito dai pm con i quali ha parlato per un’ora e mezza in Procura a Milano.

Nel decreto di perquisizione si legge che Corona aveva messo sulla rete web una “chat intima” intercorsa tra Signorini ed il tiktoker Antonio Medugno, che ha partecipato al GF, «un selfie» che ritraeva il conduttore “a petto nudo” estratto da “una chat riservata“, oltre alla registrazione di un conversazione telefonica in cui parlava con un soggetto al momento anonimo “di materiale, presumibilmente in possesso di entrambi gli interlocutori, dal contenuto erotico che riguarderebbe Signorini, tra cui foto di nudo o comunque dal contenuto erotico” annunciando che avrebbe diffuso altro materiale. Inoltre, Fabrizio Corona aggiungeva di essere “in possesso di chat minuziose e sconvolgenti, funzionali a descrivere il “sistema Signorini” e, nello specifico, la presunta esistenza di rapporti intimi fra parte lesa (il conduttore tv, ndr) e un personaggio televisivo, il quale si sarebbe prestato a rapporti sessuali con Signorini, per poter entrare nel mondo dello spettacolo”.

L’ingresso della procura di Milano

La difesa di Signorini: “Campagna diffamatoria e calunniosa”

“È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del dottor Alfonso Signorini” dichiarano con una nota congiunta gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che hanno assunto la difesa e rappresentanza di Signorini, in sede civile e penale, “nell’ambito della complessa vicenda che lo vede vittima di gravi e continuate condotte criminose“.

I legali in riferimento al caso, sollevato da Corona intervengono per fronteggiare “queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dottor Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà e abnegazione un’intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset “. La decisione, aggiungono gli avvocati, è già stata comunicata all’azienda televisiva.

Mediaset ha accettato l’autosospensione di Signorini senza battere ciglio . “Mediaset agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi“. Il gruppo interviene precisando che “in quanto parte di un primario gruppo europeo quotato, Mediaset ha il dovere di tutelare, l’integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico” aggiungendo “Stante l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto”, spiega la rete televisiva che sottolinea come “chi opera per l’azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal codice etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti per garantirne il suo rispetto”.,

“È’ noto il principale responsabile di questa surreale e virulenta aggressione , soggetto che – nonostante le precedenti condanne penali – oggi vorrebbe assumere le vesti di giudice e pubblico ministero, imponendo proprie regole per un tornaconto personale e non certo per l’interesse di giustizia”. “Il tutto – proseguono gli avvocati Missaglia e Aiello – al costo di danni irreparabili ed enormi per le vittime designate. La ricostruzione proposta a danno del dottor Alfonso Signorini è destituita di ogni prova o verità; agiremo in ogni sede affinché non solo sia interrotta la condotta, dolosamente malevola, ma siano resi noti alla giustizia tutti i concorrenti e beneficiari di questo crimine, anche verso coloro che ne favoriscono la prosecuzione nell’intento, mai taciuto, di continuare a ricavare in varie forme, utilità, pubblicità o ricavi da tali attività illecite“.

Ed annunciano: “Agiremo, altresì e senza indugio, contro sponsor, motori di ricerca, siti e canali web che amplificano gli effetti della condotta criminosa. Coloro che ancora oggi offrono vetrina e affari di tal fatta antepongono interessi economici al rispetto di diritti costituzionali e della sacralità della vita privata altrui, anzi non ne riconoscono alcun valore. Anche costoro sono i veri co-autori del crimine e dunque responsabili del danno ingiusto che in questo momento il dottor Alfonso Signorini sta subendo”

