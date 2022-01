Al convegno del M5S appare in onda sul canale tv del Senato un videoporno

Durante il convegno “Per una Pa trasparente, dati aperti per il decisore politico” organizzato dal Movimento 5 Stelle, qualcuno si è introdotto e ha fatto partire un video porno davanti al premio Nobel Giorgio Parisi. Dopo un minuto di enorme imbarazzo l’utente che aveva condiviso lo schermo è stato rimosso.

di Redazione Politica

All’ evento “Per una P.A. trasparente, dati aperti per il decisore politico” organizzato dal senatore Mario Turco, “adepto” e fedelissimo di Giuseppe Conte all’improvviso è comparso sugli schermi un video porno, che era visibile in streaming anche sulla web tv del Senato della Repubblica che ha fortemente imbarazzato la senatrice Maria Laura Mantovani che moderava l’evento. Una vera e propria pessima figura per Mario Turco, uno dei promotori del convegno online, che per questo “scivolone” proprio durante le trattative aperte per scegliere il nuovo inquilino del Quirinale adesso potrebbe finire sotto accusa anche dai suoi stessi compagni di partito, che nel gruppo pentastellato al Senato non lo amano molto.

La senatrice Maria Laura Mantovani dopo un primo momento di sconcerto ed imbarazzo ha chiesto aiuto alla regia con parole che sembravano più una telecronaca che un vero S.O.S.: “Qualcuno si è introdotto“, “Datemi una mano“, ed ancora: “Io sto rimuovendo tutti, ma non so chi stia riammettendo queste persone”. Un minuto di panico che si è concluso con lo sconcerto dei presenti e qualche istante di silenzio.