Addio terzo mandato per i governatori. Lega sconfitta in Commissione: Fdi e Fi bocciano emendamento governatori e sindaci

E’ stato bocciato l’emendamento per il terzo mandato ai governatori e sindaci proposto dalla Lega in commissione Affari costituzionali del Senato . Sono stati 16 i voti contrari (Fdi-Fi-Pd-M5S e Avs), soltanto 4 i favorevoli (Lega e Italia Viva), un astenuto (Autonomie), mentre Azione non ha partecipato al voto.

In mattinata sul terzo mandato dei sindaci era arrivato il parere contrario del governo all’emendamento della Lega. Il partito di Matteo Salvini, come annunciato nelle scorse ore, aveva quindi ritirato il testo. Il terzo mandato? “Vota il Parlamento“, ha detto Matteo Salvini, intervistato da Agorà su Rai 3, rispondendo così proprio mentre in Commissione Affari costituzionali del Senato si valutava l’emendamento della Lega sul terzo mandato ai governatori.