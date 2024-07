A Bari l’evento “La Ripartenza, liberi di pensare” ideato dal giornalista Nicola Porro

Il Sindaco di Bari Vito Leccese,, è intervenuto a Bari alla settima edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare“, nato da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito nicolaporro.it. “La Ripartenza” affronta i temi dell’economia, della cultura e della politica, coinvolgendo grandi players italiani. Focus di questa edizione l’importanza del Made in Italy. Il nuovo primo cittadino del capoluogo regionale, in carica da soli 3 giorni salendo sul palco, ha detto: “Nel 2021 Nicola Porro ci ha proposto di essere ospitato qui al Teatro Petruzzelli con ‘La Ripartenza’, ci sembrava una sfida impossibile da vincere. E invece da allora siamo ancora in questo meraviglioso teatro e insieme siamo ripartiti, anche dopo gli anni difficili del Covid. Bari dopo quel periodo ha avuto un’esplosione sul piano degli investimenti e del turismo, registrando una crescita significativa per il Sud e con un impatto positivo sotto il profilo economico e sociale per il benessere dei cittadini”.

La centralità del Made in Italy alla luce delle numerose e profonde transizioni in atto , questo il focus principale della settima edizione de “La Ripartenza, liberi di pensare”, la cui prima giornata si è conclusa ieri al Teatro Petruzzelli di Bari. Al centro dell’evento ideato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito nicolaporro.it, l’economia, la cultura e la politica discussi con i grandi players del nostro Paese.

Il pomeriggio di venerdì 12 luglio si è aperto con ‘Schermaglie in punto di poesia (per non dir della musica)’, il duetto tra la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e Pietrangelo Buttafuoco, Presidente della Biennale di Venezia. Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra, ha ricordato che: “Ripartenza è prima di tutto demolire, per poi ricostruire. Il mio settore negli ultimi decenni è stato lasciato all’autogestione e chi lavora al suo interno sa perfettamente di che cosa parlo e i danni che tutto questo ha comportato nella qualità artistica e nel posizionamento dell’Italia a livello globale. Tuttavia, specifico che l’opera lirica fa parte del Made in Italy, del nostro Dna e dobbiamo saperla valorizzare e far apprezzare a livello mondiale”.

Successivamente, si è svolta la tavola rotonda ‘Trasporti e multinazionali’ con la partecipazione di esponenti del settore. Fra gli opinion leader sul palco Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane: “Investiamo continuamente sulla nostra presenza capillare sul territorio e, in particolare, il PNRR ci vede presenti con un progetto che si chiama Polis che su 7mila uffici postali in Comuni che hanno meno di 15mila abitanti, porterà i servizi della Pubblica Amministrazione, aiutando i cittadini che vivono nei centri minori ad avere il passaporto, patente, carta d’identità e certificati di ogni tipo, nel proprio ufficio postale con un unico passaggio. Crediamo che questo sia di grande aiuto a quei territori e un contributo alla ripartenza”.

E’ intervenuta anche Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways che ha spiegato che “L’accordo con Lufthansa di poche settimane fa è appena stato siglato, abbiamo ricevuto il primo ok da parte della Commissione Europea, ora ci saranno 3 o 4 mesi in cui dovremo lavorare per i cosiddetti ‘remedies’ che ci sono stati richiesti. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto, cioè rendere questa compagnia aerea il più possibile efficiente. Vediamo sicuramente delle grandi opportunità sia per l’azienda che per i nostri clienti nell’entrare in un Gruppo così grande”.