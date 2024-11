Allarme a Taranto per un incendio nella zona portuale dello stabilimento ex Ilva.

Nella serata del 16 novembre al nastro trasportatore del secondo sporgente portuale dello stabilimento ex Ilva di Taranto si è sviluppato un incendio . Non si registrano feriti e , secondo fonti aziendali, la situazione è “sotto controllo”. Sul luogo sono intervenuti in prima battuta i vigili del fuoco aziendali e subiuto dopo in ausilio quelli esterni del comando provinciale VVFF. Le stesse fonti affermano che la situazione, sarà più chiara dopo l’accesso dei vigli del fuoco all’area interessata dall’incendio.

Numerose segnalazioni sono arrivate telefonicamente ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine da parte di cittadini residenti nelle zone limitrofe allo stabilimento siderurgico allarmati che hanno riferito di percepire “aria irrespirabile”. Infatti in modo particolare al quartiere Tamburi e in zona Borgo di Taranto è stato avvertito un forte odore di gomma bruciata. Anche l’Arpa Puglia si sta occupando della vicenda , per verificare la natura delle emissioni e la loro diffusione nell’aria.