Vasto incendio alle porte di Taranto. Al lavoro 4 squadre dei Vigili del Fuoco

La gente si è riversata per strada e il traffico è andato in tilt a causa dell’arrivo di famiglie che sono preoccupate per amici e parenti che abitano nelle vicinanze. Non sono mancati i momenti di tensione, ma non si registrano feriti.

TARANTO – Un vasto incendio si è sviluppato in serata tra le borgate di Lama e San Vito, le fiamme molto alte hanno interessato un’ampia area compresa tra via Vizzarro, via Pesce Spada e Viale Jonio.

A causa del vento che ha alimentato il fuoco è stato necessario l’intervento di ben quattro squadre dei Vigili del fuoco, e l’ausilio degli aerei antincendio Canadair, per intervento necessario ad evitare che le fiamme che si erano avvicinate raggiungessero le abitazioni e le proprietà private . Il rogo è stato notato da diverse zone della città.

(notizia in aggiornamento)