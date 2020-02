Salvini cala in Puglia: mercoledì a Taranto e nel Leccese

Matteo Salvini arriva in Puglia per affrontare tre grandi temi d’interesse regionale: sicurezza, agricoltura e volontariato sociale

ROMA – Con una nota il segretario regionale della Lega Puglia, Luigi D’Eramo ha reso noto che “Matteo Salvini sarà in Puglia mercoledì e giovedì prossimo, per affrontare tre grandi temi d’interesse regionale: sicurezza, agricoltura e volontariato sociale“.

Salvini sarà a Taranto il 19 febbraio alle 17.30 per visitare il Comando provinciale dell’ Arma dei Carabinieri dove incontrerà i vertici delle forze dell’ordine della provincia jonica ed a seguire subito dopo incontrerà alle 18.30 i militanti ed i dirigenti della Lega presso l’Hotel Mercure Delfino.

Alle ore 20:00 è prevista una grande manifestazione della Lega nel Salento a Squinzano (Lecce) all’interno della Cooperativa Squinzanese Oleificio Sociale, nel capannone dove prima della Xylella venivano lavorati oltre 80mila quintali d’olive, successivamente progressivamente ridottisi fino ad arrivare a non produrre nulla quest’anno, con grave danno per l’economia del territorio.

L’ex ministro dell’Interno ha depositato oggi un documento alla Giunta per le immunità del Senato che dovrà decidere se concedere l’autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei ministri sul “caso Open Arms” che lo vede accusato di sequestro di persona, chiarendo che l ’indicazione del ‘porto sicuro’ spettava alla Spagna o a Malta, e non all’Italia, e che il comandante della nave ha deliberatamente rifiutato il ‘pos’ (place of safety) indicato successivamente da Madrid, perdendo tempo prezioso al solo scopo di far sbarcare gli immigrati in Sicilia come già aveva fatto nel marzo 2018 ricavandone un processo per violenza privata e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

“L’Italia non aveva alcuna competenza e alcun obbligo con riferimento a tutti i salvataggi effettuati dalla nave spagnola Open Arms in quanto avvenuti del tutto al di fuori di aree di sua pertinenza” precisa Salvini nel suo documento difensivo. E per dimostrarlo, ha allegato lo scambio di corrispondenza tra La Valletta (Malta n.d.r.) e Madrid nei primi giorni dell’agosto 2019 a proposito del porto sicuro: c’è un reciproco scambio di responsabilità ma non viene mai citata Roma.

Secondo Salvini ”è sicuramente lo Stato di bandiera della nave che ha provveduto al salvataggio che deve indicare il Pos nei casi di operazioni effettuate in autonomia da navi ong”. Open Arms ha chiesto il ‘pos’ all’Italia la sera del 2 agosto ma, secondo l’ex ministro, non può ricadere sullo Stato italiano l’onere di una risposta di competenza di altri Stati. Open Arms poteva dirigersi verso altri Paesi che avevano l’obbligo di accoglierla, è la tesi sostenuta dal segretario leghista e dai suoi avvocati.

Il decreto firmato congiuntemente da Ministero dell’Interno, Difesa e Infrastrutture il primo agosto scorso impediva alla Open Arms di fare ingresso, sosta e transito e nulla cambiava il provvedimento del Tar del 14 agosto – si ricorda -: non si può confondere l’ingresso in acque territoriali, a fini di sicurezza e navigazione e di assistenza alle persone bisognevoli, con il diritto allo sbarco e all’attracco. Lo confermano – come si legge nella memoria – gli stessi legali dell’ Open Arms che il 19 agosto chiedono una integrazione al precedente decreto cautelare del Tar per consentire approdo e sbarco.